經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天在台北大巨蛋點燃戰火，台灣隊首戰對上西班牙，先發打線出爐，由林佳緯擔任開路先鋒、「國防部長」張育成扛下第4棒，陳重羽則是指定打擊。

今天晚上台灣隊與西班牙隊交手的賽事，先發打線分別為林佳緯（左外野）、陳重羽（指定打擊）、陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（一壘）、高宇杰（捕手）、林子偉（二壘）、王博玄（右外野）、李宗賢（三壘）。

會選擇陳重羽擔任指定打擊，台灣隊總教練曾豪駒賽前表示，對戰是考量原因之一，「重羽過去對雷法（Elian Leyva）的掌握度比較高，希望他在前面就先衝出去，這樣陣容可以有好的串聯。」陳重羽在2023年中職球季，對戰雷法7打席敲出5支安打，包含1發全壘打。

至於今天推出奇兵下勾投手陳宇宏掛帥先發，曾豪駒指出，陳宇宏近期狀況平穩，「也去觀察到他的特性，希望他作為先投的投手，是不是可以有效發揮，希望後續上場的投手也可以有好表現，大家一起堅持到最後。」

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在陳宇宏被告知扛下首戰先發任務的反應，曾豪駒說：「當然或許會驚訝，但我想他應該都準備好了，以他的能力來講沒有問題，我們就是相信他，其實這2天都有跟他講，讓他慢慢去準備。」

曾豪駒指出，賽前有鼓勵選手去享受整個過程、比賽，「專注去做好自己想要做的事情，不用去想說一定要做什麼，就是先一場、一場贏下來，棒球場上沒有一定的，大家都評估誰強誰弱，但只要選手自己有辦法當下去享受，把自己的優勢做出來，就是最強的。」（編輯：龍柏安）1140221