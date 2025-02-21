加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊
首頁 / 運動
WBC棒球經典賽
台灣奮戰
新聞專題
台灣奮戰1/218
首頁 / 運動

經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊

2025/2/21 16:04（2/21 16:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣隊經典賽資格賽21日首戰對上西班牙，張育成（圖）扛下第4棒。（中央社檔案照片）
台灣隊經典賽資格賽21日首戰對上西班牙，張育成（圖）扛下第4棒。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天在台北大巨蛋點燃戰火，台灣隊首戰對上西班牙，先發打線出爐，由林佳緯擔任開路先鋒、「國防部長」張育成扛下第4棒，陳重羽則是指定打擊。

今天晚上台灣隊與西班牙隊交手的賽事，先發打線分別為林佳緯（左外野）、陳重羽（指定打擊）、陳傑憲（中外野）、張育成（游擊）、吳念庭（一壘）、高宇杰（捕手）、林子偉（二壘）、王博玄（右外野）、李宗賢（三壘）。

會選擇陳重羽擔任指定打擊，台灣隊總教練曾豪駒賽前表示，對戰是考量原因之一，「重羽過去對雷法（Elian Leyva）的掌握度比較高，希望他在前面就先衝出去，這樣陣容可以有好的串聯。」陳重羽在2023年中職球季，對戰雷法7打席敲出5支安打，包含1發全壘打。

至於今天推出奇兵下勾投手陳宇宏掛帥先發，曾豪駒指出，陳宇宏近期狀況平穩，「也去觀察到他的特性，希望他作為先投的投手，是不是可以有效發揮，希望後續上場的投手也可以有好表現，大家一起堅持到最後。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

在陳宇宏被告知扛下首戰先發任務的反應，曾豪駒說：「當然或許會驚訝，但我想他應該都準備好了，以他的能力來講沒有問題，我們就是相信他，其實這2天都有跟他講，讓他慢慢去準備。」

曾豪駒指出，賽前有鼓勵選手去享受整個過程、比賽，「專注去做好自己想要做的事情，不用去想說一定要做什麼，就是先一場、一場贏下來，棒球場上沒有一定的，大家都評估誰強誰弱，但只要選手自己有辦法當下去享受，把自己的優勢做出來，就是最強的。」（編輯：龍柏安）1140221

延伸閱讀
經典賽資格賽首戰南非玩藏球 尼加拉瓜延長賽再見安搶勝[影]WBCQ南非「藏球」技沒特別練 讚台灣攻擊大膽經典賽資格賽21日開打 總統邀全民應援Team Taiwan經典賽資格賽看大螢幕一起嗨 全台戶外轉播地點報你知WBCQ棒球經典賽資格賽21日開打 回顧歷屆熱血時刻：敬禮掀風潮、差1好球贏日本
陳重羽
WBCQ台韓熱身賽劉基鴻改扛4棒 陳傑憲因感冒休息陳重羽12強集訓成養分 能力夠時間到就有望入國家隊
曾豪駒
經典賽資格賽台灣首戰西班牙 推奇兵陳宇宏先發對雷法陳宇宏入選WBCQ名單直呼不可思議 盼發揮下勾優勢
台灣奮戰
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
經典賽資格賽圖文直播 台灣陳宇宏先發主投對戰西班牙
19
更多編輯台推薦新聞：