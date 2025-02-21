經典賽資格賽首戰南非玩藏球 尼加拉瓜延長賽再見安搶勝[影]

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）今天開打南非與尼加拉瓜交手打得精彩，7局下有南非「藏球」抓出局數插曲，兩隊鏖戰至延長賽第10局，尼加拉瓜10局下靠李維拉再見安以2比1搶勝。

世界棒球經典賽資格賽今天在台北大巨蛋開打，中午場比賽由南非與尼加拉瓜交手，尼加拉瓜先發投手為具有美職資歷的梅德安諾（Ronald Medrano），生涯最高層級上到美職小聯盟2A。

南非隊先發投手為昂司沃斯（Dylan Unsworth）是熟面孔，效力中華職棒富邦悍將隊期間中文譯名為迪倫，也具有美職資歷，生涯最高層級上到美職小聯盟3A。

比賽前半段是投手戰，南非前4局都沒能敲出安打，5局上1人出局後布利昂（Brandon Bouillon）敲出南非隊團隊首安開啟攻勢，溫策爾（Joshua Wentzel）補上安打攻占一、三壘，2人出局後恩戈佩（Victor Ngoepe）安打送回第1分。

尼加拉瓜5局下也有攻勢，2人出局後芒提斯（Juan Montes）從南非隊第2任投手伊拉斯莫斯（Justin Erasmus）手中敲出安打、盜上二壘，關鍵時刻伊拉斯莫斯投出三振、瓦解尼加拉瓜攻勢，替球隊守住領先局面。

尼加拉瓜7局下特盧希卓（Emanuel Trujillo）率先敲出安打，靠著犧牲觸擊推進，札馬拉（Freddy Zamora）安打送回追平分，再靠著暴投、高飛球推進，原本伊拉斯莫斯被抓投手犯規讓尼加拉瓜跑回超前分，但其實是被南非「藏球」動作騙，球在三壘手手中，三壘手觸殺離壘跑者、改判跑者出局，維持平手局面。

兩隊鏖戰至突破僵局制延長賽，10局上南非隊沒能拿下分數，10局下尼加拉瓜靠著犧牲觸擊、故意四壞保送、李維拉（Ronald Rivera）再見安率隊搶勝。（編輯：陳政偉）1140221