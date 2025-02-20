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經典賽資格賽台灣首戰西班牙 推奇兵陳宇宏先發對雷法

2025/2/20 22:07（2/20 22:24 更新）
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世界棒球經典賽資格賽21日開打，台灣首戰先發投手為陳宇宏（左），對決西班牙的前中職洋投雷法。中央社記者張新偉攝 114年2月20日
世界棒球經典賽資格賽21日開打，台灣首戰先發投手為陳宇宏（左），對決西班牙的前中職洋投雷法。中央社記者張新偉攝 114年2月20日
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（中央社記者楊啟芳台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）明天在台北大巨蛋點燃戰火，大會今晚公布首戰先發投手，台灣隊推奇兵下勾投手陳宇宏掛帥，對決西班牙的前中職洋投雷法。

世界棒球經典賽資格賽明天開打，中午12時先由南非與尼加拉瓜交手，19時則是地主台灣隊對戰西班牙。雖然以往外界印象西班牙隊實力較弱，不過這次資格賽西班牙陣中球員皆來自各國，僅少數球員是在西班牙出生，堪稱「聯合國軍團」。

台灣隊明天推出下勾投手陳宇宏先發，而非外界預測的徐若熙，陳宇宏本來沒在WBCQ台灣隊的36人集訓名單中，不過在之前的模擬賽、台韓交流賽擔任支援投手，結果他在12日交流賽繳出中繼2.1局、無失分好投，最終28人正式名單公布時，順利入選台灣隊，並扛下首戰先發重任。

來自中職新軍台鋼雄鷹的陳宇宏，去年球季出賽16場含6場先發、投48局，拿下1勝4敗，防禦率4.50。

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西班牙隊則是推出雷法（Elian Leyva）先發，他曾在2023年效力過中華職棒樂天桃猿隊，當時桃猿隊總教練就是這次台灣隊教頭曾豪駒，雷法當年出賽12場都是先發、投67.1局，拿下4勝3敗、防禦率3.88。對此曾豪駒今天也說：「國內選手有碰過雷法、是熟悉的，我們也會去模擬。」

明天資格賽將開打，「台灣隊長」陳傑憲也期待能夠適時發揮、拿下勝利，「因為第1場真的很重要。」（編輯：龍柏安）1140220

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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