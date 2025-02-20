曾豪駒說明WBCQ台灣隊名單考量 談西班牙攻擊強悍
2025/2/20 16:35（2/20 16:42 更新）
（中央社記者楊啟芳台北20日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊明天首戰要與西班牙交手，台灣隊總教練曾豪駒今天說明最終28人名單考量，他也提到，西班牙的攻擊風格強悍、投手有一定水準，要小心應戰。
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊28人名單已在15日出爐，割愛身體有傷的陳子豪、林盛恩等人，並加入不在36人名單的下勾投手陳宇宏。今天在台北大巨蛋進行官方練球日，曾豪駒指出，「目前選出來的28人是從集訓到現在觀察之後，選出狀況最好的。」
曾豪駒強調，沒有入選的選手其實都非常盡力、投入，「當然在正賽只能帶28人，我也想要多帶一些人，但這就是規則，希望這28人可以在正賽把自己的能力展現出來，呈現最好的一面。」
被問到陳子豪的狀況，曾豪駒指出，陳子豪從一開始加入就展現非常強烈的企圖心，但在台韓交流賽時滑壘造成腰部不舒服，模擬賽時揮擊不適，「基於安全考量，不希望他因此受傷。」至於旅美投手林盛恩，曾豪駒說：「盛恩的腿部有點不舒服，醫療團隊跟教練團討論後，認為出賽可能有風險。」
至於最後加入的投手陳宇宏，曾豪駒表示，「他本來就有在大名單裡，模擬賽、交流賽也都有出賽，呈現好的狀況，剛好這次沒有下勾投手，經過這幾天觀察，覺得需要這樣的投手在陣型中。」
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談到明天首戰對手西班牙，曾豪駒指出，西班牙攻擊風格強悍，投手也有一定水準，不能掉以輕心。之前外媒爆料，西班牙隊可能會推出前中職樂天桃猿隊洋投雷法（Elian Leyva）先發對台灣，對此曾豪駒說：「其實國內選手有碰過、是熟悉的，但最終還是要等到大會公布，再去做考量。」
台灣隊首戰先發投手人選，曾豪駒強調，要等晚上大會公布。（編輯：李亨山）1140220
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