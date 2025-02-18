WBCQ棒球經典賽資格賽21日開打 回顧歷屆熱血時刻：敬禮掀風潮、差1好球贏日本

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（中央社網站）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）將在21日點燃戰火，有望繼去年12強奪冠後，再掀全台棒球熱潮。台灣在12強賽後世界棒球排名躍居第2，為何仍需從資格賽打起？歷屆經典賽又有哪些亮點？中央社帶你回顧。

各屆經典賽回顧

2006年第一屆

由美國職棒大聯盟（MLB）主導的經典賽自2006年展開首屆賽事，預賽台灣和另外3支亞洲球隊日本、韓國、中國同組，由先發投手林恩宇投出經典賽史第一球，這顆球現今被保存在美國紐約古柏鎮職棒名人堂。

然而台灣首戰不敵韓國、第2戰遭日本提前7局結束比賽。預賽第3戰，台灣以12比3大勝中國，打線敲15支安打一吐怨氣，其中陳鏞基一人包辦4支長打，包含一支滿貫砲，是台灣經典賽隊史首轟。台灣最終戰績1勝2敗，排名第11。

影片來源：posendoh

2009年第二屆

第2屆經典賽台灣隊球員徵召不順，預賽首戰再度交手韓國，開局台灣隊先發投手李振昌就挨滿貫全壘打，最終台灣0比9遭完封。由於該屆預賽採雙敗淘汰制，隔天對決中國，台灣有著非贏不可的壓力。然而在打線無法發揮下，台灣以1比4不敵中國，不到24小時就從東京打包回家，導致2013年經典賽台灣必須從資格賽打起。

2013年第三屆

經歷上屆挫敗後，2012年11月資格賽在台灣新莊棒球場舉行，台灣連3場以大比分擊敗紐西蘭、菲律賓，順利拿下會內賽門票，並由王建民、郭泓志、彭政閔、高志綱、陽岱鋼等明星球員組成號稱史上最強台灣隊征戰。

會內賽B組預賽2013年3月在台中洲際棒球場揭開序幕，台灣以地主之姿先後擊敗澳洲、荷蘭。第3戰台灣對戰宿敵韓國，就算輸球，只要分差在4分以內，台灣還是能以分組第1晉級。前7局打完台灣2比0領先。不過8局下，韓國隊姜正浩一棒將戰局扭轉成3比2。台灣雖然輸球，最後仍以分組第一之姿晉級8強，但未能贏下韓國的遺憾，讓球賽主播徐展元在轉播時流下眼淚，並說出「好想贏韓國」名言。

影片來源：碧螺冬

台灣前進東京巨蛋複賽後，首戰就遭逢挑戰三連霸的強敵地主日本，靠著王牌王建民6局無失分好投，對方投手保送與彭政閔適時安打，取得2分領先，台灣一度看到勝利的希望。然而日本隊在8局上扳平戰局，台灣8局下再靠著周思齊棒打田中將大要回領先，此刻就連平時情緒內斂的周思齊都無法冷靜，上壘後振臂歡呼，成為棒球迷心中的經典場面。

9局上2出局、2好球情況下，台灣僅差一個好球就能帶走勝利，但此時井端弘和敲出安打、送回日本隊追平分，將比賽帶進延長賽。最終日本隊就在10局上靠著高飛犧牲打勝出，成為台灣人心中深深的遺憾。

影片來源：Baseball Life

隔天早上台灣隊緊接著對戰古巴，在氣力放盡情況下，7局以0比14遭「扣倒」，結束本屆經典賽的驚奇之旅。雖然無緣4強，台灣排名第8仍創下賽史最佳成績。

2017年第四屆

2017年經典賽台灣再度徵召球員不順，雖然林智勝、蔣智賢、高國輝、林哲瑄等好手展現砲火，然而陣中僅1位旅美球員江少慶，投手戰力不足。預賽首戰對以色列，台灣投手共失15分，成為台灣隊在WBC失分最多的一役。

次戰荷蘭隊靠著再見保送，以6比5擊敗台灣，台灣遭提前淘汰。第3戰對上韓國已無關晉級，台灣將對手逼入延長賽，第10局以3分差落敗，本屆預賽苦吞3連敗。

2017世界棒球經典賽A組預賽最後一戰，中華隊迎戰地主韓國，4局下中外野手林哲瑄（右）敲出全壘打追回兩分，開心回到本壘與隊友林琨笙（左）擁抱。（中央社檔案照片）

2023年第五屆

COVID-19疫情爆發，原訂2021年舉辦的第5屆經典賽，延到2023年才重回球迷視野。雖然上屆台灣位居分組墊底，不過受惠於本屆預賽增至20隊，得以免從資格賽出發。

首戰台灣投手群狀況不佳，對戰巴拿馬以5比12輸球，吞下隊史在經典賽7連敗。隔天面對義大利，台灣打擊大爆發，靠著張育成追平比數的2分砲，和吉力吉撈．鞏冠3分全壘打奠定勝基，終場以11比7拿下預賽首勝。

第3戰交手荷蘭，台灣隊打線火力持續放送，張育成一發滿貫砲將比賽帶至高潮，中繼投手吳哲源4.1局、無失分好投也功不可沒，最終台灣以9比5取得2連勝，有機會爭取晉級複賽。然而預賽最終戰，台灣不敵古巴投手壓制，終場以1比7輸球。

A組5隊戰績皆為2勝2負，比較失分率後，台灣成為墊底隊伍，無緣晉級8強。

2023世界棒球經典賽A組預賽，台灣隊張育成迎戰強敵荷蘭隊時轟出滿貫砲，他也激動向鏡頭做出招牌敬禮動作。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

賽前台灣隊陣容就不被看好，甚至被外界評為A組的4強「1弱」，最終繳出2勝2負的成績，令許多球迷刮目相看；經典賽前一度婉拒參賽、被球迷諷為「二兵」的張育成，屢屢發揮關鍵長打，獲選A組最有價值球員、最佳陣容一壘手。張育成上壘後用敬禮手勢自嘲，也掀起風潮，讓他被封為「國防部長」。大聯盟官網特地製作影片，記錄他從「二兵」升上「國防部長」的過程。

影片來源：MLB

（中央社製圖）

世界排名第2 台灣為何還要打資格賽？

根據世界棒壘球總會（WBSC）去年11月公布的棒球世界排名，台灣高居第2、僅次日本。有些剛「入坑」球迷不禁困惑，為何下屆經典賽台灣仍需從資格賽打起？

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2023年經典賽台灣和其他A組隊伍戰績同為2勝2敗，呈現互咬狀態，在比較對戰失分率後，台灣無奈以0.886排名A組墊底，小組排名甚至不及B組、C組、D組取得1勝3敗的捷克、英國和以色列。而根據經典賽規則，分組排名墊底球隊需參加資格賽，才能爭取下屆參賽資格。

經典賽、12強雖然同樣是國際一級賽事，不同的是經典賽由大聯盟主導，所以開放大聯盟球星參賽；12強則由WBSC主辦，以世界排名為參賽資格。雖然兩者皆開放職業球員參加，但大聯盟規定40人名單內球員不得參加12強賽，因此經典賽仍被視為國際成棒賽事的最高殿堂，台灣也亟欲在此爭取一席之地。（編輯：黑立安）1140218