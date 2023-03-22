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張育成帶頭衝 讓世界看見台灣棒球「經典」精神

2023/3/22 12:54
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）世界棒球經典賽落幕，台灣隊從一開始被評價是A組的4強「1弱」，到旅美球員張育成「敬禮」帶頭衝、讓世界看見台灣棒球的韌性，以及在逆境中永不放棄的台灣精神。

睽違10年世界棒球經典賽分組賽再回到台中舉辦，台灣與荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬同在A組，台灣僅有張育成是現役美職大聯盟球員，張育成確實用好表現帶領台灣打出感動，預賽對荷蘭的滿貫砲振奮全台球迷的心。

台灣預賽首戰不敵巴拿馬，晉級情勢告急，再來卻依序擊敗以大聯盟球員為主體的強敵義大利與荷蘭，重新點燃晉級引信，無奈最後攸關晉級比賽不敵古巴，彷彿又被澆了一盆冷水，球員賽後哭成一片，國家隊球衣的重量和份量不言而喻。

在這批世代交替的台灣經典賽代表隊當中，張育成的超狂表現，也象徵著新世代出頭，此次2勝2敗止步，期待下一次更近一步，而「國防部長」張育成預賽4場出賽，總計16打數敲出7支安打，包括2發全壘打，貢獻8分打點，獲選A組預賽MVP。

張育成的「敬禮」慶祝動作讓世界看見，台灣隊4場主場賽事，累計8萬名觀眾一同加油，從第一局嗨到比賽最後一刻不間斷的特殊應援，也讓外媒、外隊感受台灣的主場棒球熱。

A組預賽開打前，外界評斷A組4強1弱，台灣隊實力不被看好，美國職棒大聯盟主辦的比賽，以「擁有多少美職大聯盟資歷球員」當各隊戰力衡量是不可擺脫的框架，但就像義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）所言，棒球不是只比紙上的數據和薪資。

台灣隊經典賽世代經替，陣中幾乎都是第一次打經典賽的球員，但也打出水準表現，差一步就能闖進8強，確實展現「新世代」崛起的力量，這批球員預期未來幾年都將會是國家隊一級國際賽事的常客，就像彭政閔所言：「永遠相信他們、也期待他們」。

經典賽再度引起全球球迷對棒球的關注，首輪官方公布的數據資料，預賽總計吸引101萬999名觀眾入場，比2017年首輪觀眾增加了98%，平均每場比賽吸引2萬5275人進場；日本B組預賽場均3萬6198名觀眾打破經典賽史上首輪、2輪場均觀眾紀錄，經典的日、韓之戰，TBS轉播收視率達44.4%，成為經典賽史上收視率最高的比賽。

而根據台灣的收視數據，轉播單位MOD愛爾達收視超越世足期間的2.2倍，中華電MOD付費訂閱數也較去年同期大幅成長15.5倍，全站流量已累積超過1億次。（編輯：卞金峰）1120322

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