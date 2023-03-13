更多編輯台推薦新聞：
張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎
娛樂

俄烏戰爭陰影下 西線無戰事奪奧斯卡國際影片獎

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術
運動

台灣棒球啦啦隊超拚 MLB專文讚是一門藝術

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
張育成
新聞專題
張育成1/213
首頁 / 運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

2023/3/13 12:05（3/13 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
世界棒球經典賽台灣隊賽事結束，打者張育成獲選A組MVP，張育成將返美向紅襪隊報到展開春訓，他自評經歷經典賽高壓心理素質提升，「我不是一個人」，會帶著力量回美國繼續奮鬥。圖為張育成12日受訪落淚。中央社記者謝靜雯攝 112年3月13日
世界棒球經典賽台灣隊賽事結束，打者張育成獲選A組MVP，張育成將返美向紅襪隊報到展開春訓，他自評經歷經典賽高壓心理素質提升，「我不是一個人」，會帶著力量回美國繼續奮鬥。圖為張育成12日受訪落淚。中央社記者謝靜雯攝 112年3月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界棒球經典賽台灣隊賽事結束，張育成獲選A組MVP，張育成將返美向紅襪隊報到展開春訓，張育成自評經歷經典賽高壓心理素質提升，「我不是一個人」，會帶著力量回美國繼續奮鬥。

2023年世界棒球經典賽A組賽事結束，台灣隊預賽首戰輸給巴拿馬，接著擊敗義大利和荷蘭，昨天不敵古巴確定無緣晉級，此屆賽事2勝2敗結束，賽後球員們紛紛難過掉淚，張育成昨天受訪淚崩：「真希望可以重新再來一次，但⋯⋯我們盡力了。」

張育成此次預賽表現亮眼，4場出賽都敲出安打，總計16打數敲出7支安打，對義大利、荷蘭比賽都開轟，對荷蘭比賽敲出滿貫砲，預賽打擊率4成38、表現亮眼，「永遠忠誠」的敬禮手勢也引起關注，他表示本來希望把這個風潮帶去東京，可惜沒有完成目標。

張育成自評經歷經典賽高壓力磨練，心理素質有很大的提升，在台灣更可以放手打，因為球迷都站在球員這邊，在國外很孤單，只能自己吃苦，張育成也提到希望台灣隊的隊友們接下來賽季，都可以達成自己想要的目標。

張育成結束經典賽後準備返美向美職波士頓紅襪隊報到、投入春訓，他也在個人社群網站提到，「我會帶著滿滿的祝福及鼓勵好好的面對未來各種挑戰，棒球這條路很長，有起有落，但我不是一個人，我的家人及每位球迷朋友都是我強大的後盾。」（編輯：李亨山）1120313

張育成（右）12日在台灣確定無緣前進東京複賽後，眼淚就沒停過，在休息區紅著眼眶的他，教練彭政閔（背號23）也上前擁抱安慰。中央社記者張新偉攝 112年3月12日
張育成（右）12日在台灣確定無緣前進東京複賽後，眼淚就沒停過，在休息區紅著眼眶的他，教練彭政閔（背號23）也上前擁抱安慰。中央社記者張新偉攝 112年3月12日
從剛開始徵召風波到「絕對忠誠」，張育成感謝經典賽全台球迷「站在我們這邊」。圖為張育成出賽跑壘畫面。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
從剛開始徵召風波到「絕對忠誠」，張育成感謝經典賽全台球迷「站在我們這邊」。圖為張育成出賽跑壘畫面。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日
台灣隊張育成在本屆經典賽共敲出2轟，獲選A組MVP。圖為台灣隊11日對決荷蘭隊，張育成敲出滿貫砲後振臂吶喊跑壘。中央社記者張新偉攝 112年3月11日
台灣隊張育成在本屆經典賽共敲出2轟，獲選A組MVP。圖為台灣隊11日對決荷蘭隊，張育成敲出滿貫砲後振臂吶喊跑壘。中央社記者張新偉攝 112年3月11日
#張育成
#台灣隊
#波士頓紅襪隊
延伸閱讀
圖輯／經典賽台灣隊回顧 張育成滿貫砲全場敬禮、吳念庭林子偉開轟回顧經典賽種種 陳傑憲哽咽：穿這件球衣很不容易張育成經典賽2轟打擊率4成38 獲選預賽A組MVP經典賽淘汰陳禹勳受訪哽咽：台灣棒球是有機會的曾峻岳經典賽流鼻血不想退場飆3K 盼再拚國家隊
張育成
經典賽無緣8強 賴清德：永遠以身為台灣球迷為榮台灣隊1比7不敵古巴隊 預賽2勝2敗無緣8強
世界棒球經典賽
桑坦德連兩戰開轟 經典賽委內瑞拉轟垮波多黎各經典賽台古戰變仇人 古巴大叔改喊：Team Taiwan
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
張育成經典賽2轟打擊率4成38 獲選預賽A組MVP