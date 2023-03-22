張育成簽證已通過 23日返美號召球迷送機

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圖為張育成（後中）11日在經典賽台灣與荷蘭預賽第2局轟出滿貫全壘打，回到休息區與隊友擊掌慶祝。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）旅美棒球好手張育成今天在粉絲專頁宣布，簽證已經通過，將於明天返回美國準備新球季，並號召球迷到桃園機場第二航廈送機，讓他帶著祝福返美。

張育成此次代表台灣參加世界棒球經典賽在預賽表現突出，獲選A組預賽最有價值球員（MVP）。根據美媒日前報導，美職波士頓紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）透露，因為簽證問題，張育成可能最快在美國時間23日才會抵達，距離球季開打僅剩一週。

張育成臉書粉絲專頁在今天清晨表示，簽證已經下來，即將返美加入春訓，明天出發美國，也號召球迷前來送機，讓他帶著滿滿的祝福展開新球季，「有大家的祝福，育成不孤單。」

送機資訊為明天早上10時，地點在桃園國際機場第二航廈出境大廳，張育成粉絲專頁強調，因怕時間緊湊而導致不公平、推擠等情況，當天不簽名、不合照。

張育成去年在美國職棒大聯盟MLB效力了4支球隊，季初效力克里夫蘭守護者，後來遭指定讓渡，陸續披上匹茲堡海盜、坦帕灣光芒、波士頓紅襪戰袍，去年底未獲紅襪續約而成為自由球員。不過張育成今年確定再與紅襪隊簽下1年合約，再度披上紅襪戰袍，延續旅美目標。（編輯：郭諭儒）1120322