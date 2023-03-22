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不斷更新／經典賽冠軍戰村上宗隆開轟 日本2局打完2比1超前
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經典賽冠軍戰村上宗隆開轟 日本2比1領先美國【不斷更新】

2023/3/22 08:02（3/22 08:55 更新）
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村上宗隆（打者）21日在世界棒球經典賽冠軍戰2局下半揮出一支特大號陽春彈，幫助日本1比1扳平對美國戰局。（共同社）
村上宗隆（打者）21日在世界棒球經典賽冠軍戰2局下半揮出一支特大號陽春彈，幫助日本1比1扳平對美國戰局。（共同社）
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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）村上宗隆今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰2局下半揮出一支特大號陽春彈，幫助日本1比1扳平戰局。日本單局進帳兩分，前2局打完以2比1超前。

美國2上靠特納（Trea Turner）陽春砲先馳得點，但落後的日本在下個半局立即展開反撲。

日本2下首名打者村上宗隆，鎖定美國先發投手凱利（Merrill Kelly）第1個來球，將92.4英里的四縫線速球轟上中右外野方向第2層看台，一棒將比數扳平。

村上宗隆在4強戰對墨西哥一役，前3打數都吞下三振，但在9下揮出再見安打，日本6比5後來居上勝出，驚險闖進今天的冠軍戰。

日本隨後靠兩支安打、1個保送擠成滿壘，再利用一次內野滾地球取得超前分，2局打完以2比1領先美國。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322

經典賽特納連3場開轟 美國冠軍戰1比0領先日本

（中央社邁阿密21日綜合外電報導）特納（Trea Turner）今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰的2局上半，砲轟日本先發投手今永昇太，連3場轟出全壘打，讓美國以1比0領先日本。

這場經典賽冠軍戰的2上1出局後，特納在球數1好2壞的情況下，將一記91.5英里的四縫線速球，轟出左外野全壘打牆，這支陽春砲讓美國先馳得點，以1比0領先。

特納從美國進到8強淘汰賽至今，已經連3戰開轟，一共揮出4支全壘打，近期手感十分火燙。

美國在上屆2017年經典賽奪冠，這次要尋求2連霸。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322

美國隊特納（前）21日在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰的2局上半轟出全壘打，返回休息區時與隊友們互相敬禮。（美聯社）
美國隊特納（前）21日在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰的2局上半轟出全壘打，返回休息區時與隊友們互相敬禮。（美聯社）
#特納
#美國
#日本
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