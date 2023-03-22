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經典賽美日爭冠 日本民眾搶買祈勝御守

2023/3/22 09:32（3/22 09:55 更新）
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日媒報導，出身長野縣的日本隊球員牧秀悟將善光寺「勝守」發給同隊選手以祈求隊伍奪勝，外野手努特巴爾、投手達比修有和佐佐木朗希等人都將它綁在背包。（圖取自善光寺網頁zenkoji.jp）
日媒報導，出身長野縣的日本隊球員牧秀悟將善光寺「勝守」發給同隊選手以祈求隊伍奪勝，外野手努特巴爾、投手達比修有和佐佐木朗希等人都將它綁在背包。（圖取自善光寺網頁zenkoji.jp）
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本與美國今天在第5屆世界棒球經典賽（WBC）爭冠，日本隊能否時隔14年第3度奪冠值得關注，有民眾到寺院買祈勝的御守，也有民眾到「宗隆寺」祈禱球員村上宗隆有好表現。

日本長野電視台報導，日本隊昨天在經典賽以再見安打6比5逆轉贏墨西哥隊，搶到爭冠門票。台灣時間今天上午7時出戰美國隊。

由於日本隊選手在背包上綁著長野縣善光寺的「勝守」護身符，因此很多日本民眾到善光寺購買「勝守」。

據悉是來自長野縣的球員牧秀悟發給日本隊選手「勝守」，祈求隊伍奪勝，外野手努特巴爾（Lars Nootbaar）、投手達比修有和佐佐木朗希等人都在背包綁上「勝守」御守。

善光寺的這個御守一個售價700日圓（約新台幣160元），設計是象徵幸運的龍與鳳凰，並寫著「勝守」2字，背面寫著善光寺。

善光寺人員表示，今年新年牧秀悟到善光寺參拜時，善光寺為了為日本隊加油，贈送40個「勝守」給牧秀悟。本屆經典賽日本隊一路表現佳，尤其在日本媒體報導球員有「勝守」御守一事後，造成許多民眾搶購熱潮。

一名購買御守的長野縣民眾說：「日本與美國爭冠，一定要買勝守祈勝的，希望來自長野縣中野市的牧秀悟能大展身手。」

報導也說，善光寺將在美日冠軍戰發功助日本隊奪冠；社群網路上許多網友分享已買到「勝守」。

日本時事社報導，鄰近東京的川崎市內的宗隆寺，因昨天擊出再見安打的村上宗隆成為日本挺進決賽關鍵，許多粉絲陸續聚集，前來買「御朱印」的民眾大排長龍。

宗隆寺副住持嶋田一成說，因為宗隆寺與村上宗隆的名字一樣，加上宗隆寺位於高津區，與日職養樂多隊總教練高津臣吾的姓氏一樣，因此持續在網路上成為話題。

有一名來自橫濱市的男子表示，高中時曾十分期待能進軍甲子園，未料後來受傷，過著重考的艱困生活，盼之後考進大學後能像村上宗隆一樣，從逆境中東山再起。

嶋田一成表示，村上宗隆才20幾歲，希望他能好好加油，並說雖然村上宗隆還沒造訪過宗隆寺，若對方未來有機會來訪，一定會盛情款待。

2006年舉辦的第一屆經典賽，由日本奪得首屆冠軍，並於2009年蟬聯第二屆冠軍，賽事往後每隔4年舉行。2013年多明尼加奪冠、2017年美國摘冠。原訂2021年的賽事因COVID-19疫情延期至今年舉辦。（編輯：張芷瑄）1120322

#牧秀悟能
#日本
#善光寺
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