大谷翔平經典賽二刀流發威 2勝1轟榮獲MVP

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日本王牌大谷翔平（圖）在經典賽冠軍戰再見三振他在天使的隊友楚勞特，關門成功，贏得最有價值球員（MVP）殊榮。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）日本王牌大谷翔平今天經典賽冠軍戰再見三振他在天使的隊友楚勞特，關門成功，率隊拿下隊史第3冠，本屆表現投打俱佳，贏得最有價值球員（MVP）殊榮。

本屆世界棒球經典賽（WBC），大谷翔平在打擊方面繳出1支全壘打、4支二壘打、貢獻8分打點並獲得10次保送，打擊率高達4成35。

此外，大谷翔平在投手丘上也表現精采，包括今天為日本在冠軍戰關門，一共登板3場，送出11次三振、只有2個保送，共投9.2局，僅被打5支安打失2分，拿下2勝、1救援。

大谷翔平9局上登板，對他在美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使的隊友楚勞特（Mike Trout）投出再見三振後，日本3比2力克美國，拿下第5屆經典賽冠軍，這也是日本隊史在經典賽的第3冠。 （譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322

日本王牌大谷翔平（圖）再見三振他在天使的隊友楚勞特，率隊拿下隊史第3冠。（共同社）

大谷用再見三振完成關門任務後興奮高呼。（共同社）

日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，功臣大谷翔平高舉冠軍盃。（共同社）