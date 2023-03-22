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張育成榮獲經典賽最佳陣容一壘手 大谷翔平投打入選
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大谷翔平昔遭戲稱高中生 摘經典賽MVP證明全能身手

2023/3/22 12:51（3/22 13:30 更新）
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大谷翔平（左2）為日本守住勝利抱回經典賽冠軍，自己也榮獲MVP。（共同社）
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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）昔日曾被戲稱實力猶如「高中生」的大谷翔平，今天對美國隊頂尖強打楚勞特投出再見三振，為日本3比2守住勝利，拿下本屆經典賽冠軍，自己也榮獲MVP。

大谷翔平2018年披洛杉磯天使戰袍，站上美國職棒大聯盟MLB的大舞台，當時一度被體育權威媒體ESPN的記者帕桑（Jeff Passan）爆料，稱有球探認為大谷的打擊，基本上跟「高中生」沒什麼兩樣，若要在大聯盟持續以「二刀流」身分出賽，讓人不安的因素實在太多。

但大谷在傷癒後，在大聯盟拿出亮眼表現，帕桑事後表達歉意，稱完全看錯大谷的實力，盛讚大谷讓全世界球迷驚艷，達到貝比魯斯（Babe Ruth）也做不到的成就。

2021年大谷投130.1局，賞給對手156次三振，拿下9勝2敗、防禦率3.18的成績；以野手身分出賽155場，在537個打數中揮出138支安打，其中包括46支全壘打，掃進100分打點，打擊率2成57。

當年，大谷除拿下銀棒獎，還獲選美國聯盟年度最有價值球員（MVP），並入選年度第1隊，也獲選參加明星賽，在大聯盟颳起一股猛烈的「二刀流」旋風。

去年大谷持續進化，整年共投166局，讓對手吞下多達219次三振，奪下15勝9敗、防禦率2.33的成績；他以野手身分出賽157場，在586個打數中擊出160支安打，其中包括34支全壘打，打回95分打點，打擊率提升到2成73。

這次經典賽，大谷被日本視為頭號武器，他也不負眾望，在小組賽對中國、8強戰對義大利兩場比賽登板先發通通拿下勝投，也率日本一路闖進冠軍賽。

冠軍戰日本在僅領先1分之際，大谷扛起關門重任，面對天使隊友楚勞特（Mike Trout）投出再見三振，奪下隊史在經典賽的第3冠。

大谷本屆共登板3場、投9.2局，送出11次三振，被打5支安打丟掉2分，拿下2勝、1救援；打擊同樣有所發揮，23個打數敲10支安打，其中包括1支全壘打，進帳8分打點，打擊率4成35。

除了今天用投球為日本作出貢獻外，大谷在日本4強戰對墨西哥一役，也開啟球隊逆轉的契機。

當時日本8局打完4比5落後，一度瀕臨淘汰；9下最後的反撲機會，率先上場打擊的大谷敲安並使盡全力衝上二壘，站上壘包後也高聲吶喊，激起球隊士氣，接著村上宗隆送出再見安打，日本就以6比5逆轉闖進冠軍戰。

靠著投打的精彩表現給予球隊充分的安定感，加上不斷透過各種方式凝聚全隊士氣，率日本在經典賽封王，今日的大谷不但不是「高中生」，且稱得上已站在世界棒壇的巔峰。（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322

大谷翔平在世界棒球經典賽冠軍戰9局上半登板救援，他用再見三振成功完成關門任務，助日本以3比2擊敗美國。（共同社）
大谷翔平在世界棒球經典賽冠軍戰9局上半登板救援，他用再見三振成功完成關門任務，助日本以3比2擊敗美國。（共同社）
#大谷翔平
#日本
#楚勞特
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