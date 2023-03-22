天使隊友經典對決 大谷翔平再見三振楚勞特興奮甩手套[影]

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大谷翔平（圖）在經典賽冠軍戰9局登場關門，他三振楚勞特、助日本擊敗美國後一邊大吼、一邊甩掉手套、球帽。（美聯社）

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（中央社邁阿密21日綜合外電報導）大谷翔平在經典賽冠軍戰日本僅領先1分的情況下，面對他在大聯盟天使的隊友楚勞特。兩人生涯首度對決，大谷在2好3壞滿球數下成功三振楚勞特，日本順利奪冠，大谷興奮地甩手套慶祝封王。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰，日本9局上半3比2領先之際，讓大谷翔平登板關門。

大谷保送首名打者後，隨即讓對手擊出雙殺打，化解對手大半攻勢，接下來面對他在美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使的隊友、這次美國的隊長楚勞特（Mike Trout）。

兩人生涯首度對決，大谷在1壞球後飆出100英里的火球讓楚勞特揮空，1好2壞之際，他用99.8英里的四縫線速球拿下第2個好球，接下來他再將球速飆到101.6英里（163公里），最後在球數2好3壞的情況下，用一記滑切球（sweeper）讓楚勞特揮空，演出再見三振。

日本終場3比2擊敗美國，繼頭兩屆奪冠後，再拿下隊史在經典賽的第3座冠軍（譯者：李晉緯/核稿：徐崇哲）1120322