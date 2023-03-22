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日本經典賽奪冠 球評：牛棚完整、抗壓性是關鍵

2023/3/22 12:11（3/22 12:15 更新）
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日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，功臣大谷翔平高舉冠軍盃。（共同社）
日本擊敗美國拿下隊史在經典賽第3冠，功臣大谷翔平高舉冠軍盃。（共同社）
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（中央社記者黃巧雯台北22日電）日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰以3比2擊敗美國隊奪冠，球評耿伯軒表示，日本隊牛棚相對完整，且連2天都在落後情況下逆轉，展現抗壓性。

第5屆世界棒球經典賽冠軍戰今天登場，美國隊、日本隊上演投手車輪戰，各動用6、7名投手，兩隊共攻下5分，有4分都與全壘打有關，最終日本隊以3比2險勝，奪得在經典賽的第3冠。

球評耿伯軒接受中央社訪問時表示，整體而言兩隊投手群都表現很好，關鍵之一還是全壘打。

耿伯軒分析，美國打者對於日職投手群相對陌生，加上對指叉球應變能力相對沒那麼好，而日本隊投手群從先發到後援，幾乎每任投手都具備指叉球這項武器，有效壓制美國隊打者。

耿伯軒表示，日本隊昨天逆轉擊敗墨西哥，氣勢正旺，且連2天上演逆轉戲碼，讓他相當佩服日本隊的抗壓性，他認為，日本隊在落後情況下逆轉超前，且最終能拿下勝利，除了牛棚戰力相對完整外，日本隊監督栗山英樹調度思路精準都是關鍵。

耿伯軒指出，日本隊這次整體投打戰力平均，且中繼投手選擇去年表現突出的年輕好手，而非以往有名的投手，他也看好，日本隊投手群陣中山本由伸、佐佐木朗希等人未來都有機會挑戰美國職棒。

美國隊今天在經典賽冠軍戰2局上先由特納（Trea Turner）陽春砲先馳得點，而日本隊2局下靠著村上宗隆全壘打扳平，日本隊隨後趁著美國先發投手凱利（Merrill Kelly）不穩，再添1分，以2比1反超，日本隊岡本和真4局下開轟，率隊將比分拉開至3比1。

日本隊投手達比修有8局上遭到美國隊舒瓦伯（Kyle Schwarber）陽春砲砲轟，追成僅剩1分差，而日本隊第9局由大谷翔平登板後援，三振洛杉磯天使隊隊友楚勞特（Mike Trout），猶如電影般情節的戲碼，為本屆經典賽劃下句點。（編輯：李亨山）1120322

#日本隊
#耿伯軒
#美國隊
舒瓦伯
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