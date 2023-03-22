張育成榮獲經典賽最佳陣容一壘手 大谷翔平投打入選

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第5屆世界棒球經典賽22日落幕，賽後公布相當於「最佳九人」的本屆最佳陣容，台灣隊張育成獲選最佳一壘手。（圖取自twitter.com/WBCBaseball）

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（中央社東京22日綜合外電報導）第5屆世界棒球經典賽今天落幕，賽後公布相當於「最佳九人」的本屆最佳陣容，台灣隊張育成獲選最佳一壘手；日本隊「二刀流」球星大谷翔平，以投手及指定打擊身分同時入選。

第5屆世界棒球經典賽（WBC）今天落幕，日本隊睽違14年再度奪冠，也是隊史第3冠。不僅如此，日本本屆7戰全勝，是繼2013年的多明尼加以來，經典賽史上第2次以全勝之姿奪冠的隊伍。

本屆賽事結束後，大會公布相當於「最佳九人」的最佳陣容名單，包括投手3人及指定打擊總計12人，名單如下：

投手：日本隊大谷翔平、古巴隊羅梅洛（Miguel Romero）、墨西哥隊桑多華（Patrick Sandoval）

捕手：委內瑞拉隊培瑞斯（Salvador Perez）

一壘手：台灣隊張育成

影片來源：MLB

二壘手：波多黎各隊巴艾茲（Javier Báez）

三壘手：古巴隊蒙卡達（Yoan Moncada）

游擊手：美國隊特納（Trea Turner）

外野手：墨西哥隊阿羅薩雷納（Randy Arozarena）

外野手：美國隊楚勞特（Mike Trout）

外野手：日本隊吉田正尚

指定打擊：日本隊大谷翔平。（譯者：黃名璽/核稿：徐崇哲）1120322

2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊11日晚間對決荷蘭隊，打者張育成2局一記滿貫砲助台灣領先；球飛出全壘打牆後，張育成振臂吶喊跑壘，享受全場歡呼聲。中央社記者張新偉攝 112年3月11日