張育成表現大聯盟剪輯精華 美國主播稱「國防部長」[影]

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張育成獲選經典賽A組賽事最有價值球員（MVP）。圖為11日台灣迎戰荷蘭隊，張育成2局轟出滿貫砲，激動向鏡頭做出招牌敬禮動作。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北14日電）大聯盟官方YouTube頻道今天上傳世界棒球經典賽台灣隊成員張育成的精彩表現剪輯，包括對義大利的追平2分砲、對荷蘭的滿貫砲都相當經典，連美國主播都稱他為「國防部長」。

在經典賽A組預賽，張育成總計4場出賽，共16打數敲出7支安打，有2發全壘打，打擊率4成38。好表現讓張育成打敗一票同組的大聯盟選手，獲選A組賽事最有價值球員（MVP）。

影片來源：MLB

大聯盟因此特別剪輯了張育成在這次經典賽的精彩攻守表現，並在頻道寫下，「來看張育成如何用他的球棒和手套在經典賽發光！」包括在對義大利的比賽中，張育成敲出追平2分砲，將戰局扳成7比7平手；還有對荷蘭時，在1比1平手時，敲出驚天滿貫砲。

張育成上壘後都會比出「敬禮」手勢也紅到國外，張育成在最後一場對古巴幫助台灣隊破蛋後，主播就稱他為Secretary of Defense（國防部長）。這次經典賽張育成原本因為兵役風波一度被球迷罵「逃兵」、「二兵」等，但之後他不但不避諱相關話題，還引領了「敬禮」風潮，繳出好表現晉升為「國防部長」。

張育成也對這次台灣隊相當不捨，在最後一場比賽結束後忍不住淚崩，直言多年在國外打拚，感覺很孤單，只能自己默默吃苦，回到台灣打比賽感受到球迷大家都跟自己站在一起，對球迷感性告白。（編輯：李亨山）1120314