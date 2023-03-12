張育成連2天開轟被封國防部長 軍聞社幽默致敬

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2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊張育成11日迎戰強敵荷蘭隊，2局轟出滿貫砲，助隊以5比1領先，他也激動向鏡頭做出招牌敬禮動作。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

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（中央社記者葉冠吟台北12日電）台灣隊昨晚在2023世界棒球經典賽奪下第2勝，連2天開轟的張育成更打出關鍵4分滿貫砲，讓球迷起立敬禮、封為「國防部長」，國防部軍聞社也幽默以「團結一心，永不放棄」致敬。

經典賽預賽台灣隊首戰輸給巴拿馬，10日迎戰義大利由「永遠忠誠」張育成在6局敲出追平比數2分砲，取得珍貴第1勝；11日對戰荷蘭隊則有不能輸的壓力，沒想到張育成在2局下，就敲出一棒4分的滿貫砲，幫助球隊超前比數，張育成也開心比出敬禮手勢，全場2萬名球迷嗨到紛紛「立正，敬禮」回敬，最終台灣隊以9比5拿下勝利。

先前台灣隊尚未選出30人名單之前，張育成一度傳出婉拒打經典賽，引起球迷不滿，被罵是「逃兵阿成」等。不過張育成後來不僅不避諱相關話題，還會大方自嘲，上壘時比出敬禮手勢。近期接連的好成績表現，也讓球迷網友幫他升官，封他為「國防部長」。

國防部軍事新聞通訊社昨晚在台荷大戰贏球後，發文附上敬禮手勢致敬台灣隊，寫下，「團結一心，永不放棄！」但不忘幽默備註溫馨提醒，「國防部長仍堅守崗位」，被球迷推爆直呼幽默，甚至有網友打趣寫道，「國防部最佳代言人。記得請來代言募兵廣告」、「有確定滿貫砲出去時部長沒離開位置嗎」。（編輯：方沛清）1120312