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黃偉哲兌現送100份文創好禮 慶台灣隊經典賽2連勝

2023/3/12 11:25（3/12 11:36 更新）
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台南市長黃偉哲12日上午在臉書發文表示，為慶祝11日晚間世界棒球經典賽台灣隊以9比5擊敗荷蘭隊，12日在台南市立棒球場前發放100份台南文創商品。（黃偉哲提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
台南市長黃偉哲12日上午在臉書發文表示，為慶祝11日晚間世界棒球經典賽台灣隊以9比5擊敗荷蘭隊，12日在台南市立棒球場前發放100份台南文創商品。（黃偉哲提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年3月12日
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市長黃偉哲今天上午在臉書（Facebook）發文表示，慶祝昨天世界棒球經典賽台灣隊以9比5打敗荷蘭隊，將兌現先前承諾，準備100份文創商品，今天在台南市立棒球場前發放。

黃偉哲表示，昨天台灣隊贏下辛苦一仗，為慶祝台灣拿下2連勝，賽前承諾將準備100份台南的文創商品，包括洋芋片、致勝點心及啤酒，今天將在台南棒球場前的戶外轉播現場發放致勝大禮包，前100名都能領取，並邀請球迷到轉播現場同樂。

黃偉哲指出，如果今天能成功擊敗古巴，將再發放100份古巴手工三明治，並全力為台灣隊集氣加油，一定要成功前進東京。

黃偉哲表示，昨天台荷大戰的先發投手黃子鵬是來自南英商工的球員，在台南戶外轉播現場也看到許多南英商工棒球隊的球員，盯著大螢幕為學長加油，看得出來，他們心裡非常激動、也很敬佩學長能披上國家隊戰袍為國爭光；黃偉哲也勉勵球員們，未來的經典賽就是他們接棒的時候，期許一代傳一代，繼續發揚國球精神。

黃偉哲指出，台荷大戰文創好禮發放活動預定上午11時開始排隊、11時30分正式發放。（編輯：陳仁華）1120312

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