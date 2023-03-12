經典賽台灣打古巴鬥志高 大唱英文歌WIN一定要贏

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊晚場接午場，今天中午打古巴全力搶勝，儘管身體疲憊但鬥志高昂。吳念庭透露，到球場的巴士上有「強大的喊話」，大唱英文歌WIN、WIN、WIN、WIN，「一定要贏」。

世界棒球經典賽台灣隊預賽首戰不敵巴拿馬，10日比賽擊敗義大利，昨天比賽再擊敗荷蘭，保有晉級的機會，今天打古巴若拿勝，就能以分組第一晉級8強複賽、前進東京巨蛋。

今天賽前記者會，日本媒體提問吳念庭，日本球迷很希望在東京巨蛋看到他。吳念庭笑著回答，今天的比賽是很重要的一戰，大家都知道這件事情，早上在來球場的巴士上，大家都展現強烈想要贏的企圖，也有強大的喊話。

吳念庭透露，巴士上吉力吉撈．鞏冠、林子偉、張育成帶頭唱英文歌WIN、WIN、WIN、WIN，大家跟著一起喊，一定要贏、一定要前進東京。

昨天打晚場的比賽，今天中午與古巴交手開賽時間是12時，不到12個小時又要到球場，被問起身體是否會疲勞，吳念庭說：「我們是職業選手，沒有適應問題。」（編輯：管中維）1120312