經典賽台灣打古巴盼開賽搶分 勝利打線再複製貼上

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊「勝利打線」連3場複製貼上，延續氣勢和好運。今天中午與古巴隊交手拿勝就晉級複賽，總教練林岳平盼開賽積極搶分，也希望先發投手陳仕朋可以拉長局數。

世界棒球經典賽A組預賽，台灣隊首戰不敵巴拿馬，10日比賽擊敗義大利後，就延續「勝利打線」，11日與荷蘭隊比賽打序複製貼上也順利拿下勝利，今天打序再度複製貼上，希望能延續氣勢和好運。

台灣隊先發打序1到9棒依序為鄭宗哲（二壘）、林立（指定打擊）、林子偉（右外野）、張育成（一壘）、吳念庭（三壘）、吉力吉撈．鞏冠（捕手）、陳傑憲（中外野）、王柏融（左外野）、江坤宇（游擊）。

賽前記者會，台灣隊總教練林岳平表示，古巴隊是很強悍的球隊，有優異的打者和投手，必須在前半段就有效得分，古巴隊後段牛棚很優異、很難突破。

台灣隊今天派出陳仕朋先發，林岳平表示，陳仕朋只有預賽首戰在牛棚準備，但不是特別「藏」，這種賽事沒有什麼好隱藏，就是希望最後一戰還有一個先發投手可以開局，也希望陳仕朋可以拉長局數。（編輯：卞金峰）1120312