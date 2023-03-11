經典賽張育成滿貫砲全場敬禮 台灣9比5擊敗荷蘭[影]

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2023世界棒球經典賽A組預賽持續進行，11日晚間由台灣隊對決荷蘭隊，台灣隊張育成（背號18號）2局滿貫砲助隊領先。換局時，全場球迷一起向張育成敬禮致意，張育成也敬禮回應。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與荷蘭交手非贏不可，「絕對忠誠」張育成連2戰開轟，滿貫砲一棒打起球隊士氣，吳哲源中繼4.1局好投，率隊以9比5拿下第2勝，明天再勝古巴、就能前進東京。

2023年世界棒球經典賽台灣隊今天賽前預賽戰績1勝1敗，若想要晉級複賽，今晚與荷蘭隊比賽非贏不可，荷蘭隊今天賽前預賽2連勝；今天洲際棒球場也湧入滿場2萬名觀眾，觀眾請出「鄭成功畫像」、吃荷蘭鬆餅、吃荷包蛋，用盡各種方式就是要「抗荷」。

台灣隊先發投手黃子鵬開賽稍微不穩，守備也有狀況，被普羅法（Jurickson Profar）敲出安打，捕逸讓跑者上到二壘，再投出觸身球保送，捕手再發生捕逸，接著荷蘭隊跑者盜壘成功，1人出局後被葛雷戈里斯（Didi Gregorius）敲安失掉1分。

台灣隊打線很幫忙，2局下1人出局後王柏融率先敲出安打，江坤宇獲得觸身球保送，鄭宗哲獲得四壞保送，林立適時安打送回球隊追平分，2人出局後「絕對忠誠」張育成上場就給滿場球迷希望，張育成一棒4分、滿貫砲幫助球隊超前比數。

2023世界棒球經典賽預賽台灣隊張育成（前中）11日晚間迎戰荷蘭擊出滿貫砲，幫助台灣領先；球飛出全壘打牆後，張育成振臂吶喊，全場情緒嗨翻天。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

2023世界棒球經典賽A組預賽台灣隊張育成11日迎戰強敵荷蘭隊，2局轟出滿貫砲，助隊以5比1領先，他也激動向鏡頭做出招牌敬禮動作。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

荷蘭隊3局上拿下1分，台灣隊3局下再起攻勢，吉力吉撈．鞏冠獲得四壞保送，陳傑憲敲出二壘打，王柏融也選到保送，江坤宇高飛犧牲打送回1分，鄭宗哲短打點成內野安打，送回球隊第7分。

台灣隊4局下延續攻勢，吉力吉撈．鞏冠二壘打，「四爺」陳傑憲手感火燙擋不住，敲出三壘打、送回台灣隊第8分。

荷蘭隊8局上再拿2分，台灣隊8局下靠江坤宇二壘打、林立適時安打，替球隊多添1分保險分；荷蘭隊9局上靠著陽春砲追回1分，台灣隊終結者宋家豪穩住陣腳沒再掉分，替球隊守住勝利。

2023世界棒球經典賽A組預賽持續進行中，台灣隊11日晚間對決荷蘭隊，張育成2局滿貫砲帶動全隊氣勢，回到本壘後，與隊友互撞慶祝得分。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

2023世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中洲際棒球場由台灣與荷蘭交手，台灣投手吳哲源登板中繼，穩住局面。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

台灣隊投手吳哲源中繼表現亮眼，總計用60球投4.1局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送，無失分，好投壓制表示球隊穩住局面，也是搶勝關鍵。

台灣隊擊敗荷蘭隊拿下預賽第2勝，也是第2度在經典賽擊敗荷蘭隊，上一次擊敗荷蘭隊是2013年經典賽預賽；台灣隊賽後戰績2勝1敗，明天中午將與古巴隊交手，想要晉級最保險的方式就是擊敗古巴、以分組第一前進東京複賽。（編輯：黃世雅）1120311

2023世界棒球經典賽A組預賽持續，台灣隊11日晚間迎戰荷蘭隊，台灣好手吉力吉撈．鞏冠（前左）4局下成功跑回本壘得分，受到隊友歡迎。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

2023世界棒球經典賽A組預賽持續展開，11日晚間在台中洲際棒球場上演台灣與荷蘭之戰，4局下，台灣打者陳傑憲（左）擊出帶1分打點的三壘安打，開心吶喊。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

2023世界棒球經典賽A組預賽11日晚間在台中洲際棒球場由地主台灣隊與荷蘭隊交手，4局下，台灣跑者吳念庭（白衣）被刺殺在本壘。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日