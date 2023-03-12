吳哲源經典賽好投成「福氣」 五十嵐亮太也好奇[影]

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2023世界棒球經典賽台灣隊11日預賽交手荷蘭隊，終場以9比5拿下關鍵第2勝，台灣第2任投手吳哲源繳出4.1局僅被敲1支安打、無失分好投，送出4次三振。中央社記者張新偉攝 112年3月11日

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（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊「因傷得福」，吳哲源遞補入正選名單，11日與荷蘭隊比賽登板投出價值，中繼4.1局無失分、助球隊搶下關鍵勝利，連日職退役球星五十嵐亮太都對吳哲源很好奇。

中信兄弟隊投手吳哲源原本就在經典賽集訓名單中，但因當時調整狀況、特色重疊，2月6日公布正選名單時被割捨，但不到10天，原在名單中的投手曾仁和因傷退出、由吳哲源遞補，沒想到這樣的調動會成為總教練林岳平口中的「福氣」。

吳哲源8日與巴拿馬比賽中繼登板，總計2局被敲出3支安打，失掉1分責失分、無關勝敗，11日與荷蘭隊比賽再次登板，表現漸入佳境，3局荷蘭隊2人出局，一、三壘有人時登板中繼，讓打者敲出右外野方向飛球出局、力守不失分。

吳哲源今天總計用60球投4.1局，僅被敲出1支安打，投出4次三振、2次保送，無失分，好投壓制幫助球隊穩住局面，也是搶勝關鍵。

影片來源：CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道

吳哲源賽後受訪表示，8日與巴拿馬隊比賽有上場，想著把好的部分帶到與荷蘭隊比賽，加上帶著母隊中信兄弟隊總教練林威助的提醒和鼓勵，吳哲源直言：「我也想要表現給他看、不要漏氣」。

吳哲源表示，對荷蘭隊比賽登板前，牛棚教練王建民有提醒中南美洲球員的攻擊模式，想辦法把球壓低，不要投到腰帶以上、很容易被掌握；吳哲源也提到，經典賽登板，盡自己的能力投每一球，想辦法讓打者出局， 很開心可以幫助球隊，「大家的目標一致，為了前進東京、最後一戰對古巴全力搶勝。」

日職退役球星五十嵐亮太也有來台，賽後出席記者會也特別透過翻譯對吳哲源提問，吳哲源回答，控球是自己一直以來的優勢，上場就是想辦法展現優勢。

遞補入正式名單，吳哲源場上投出好表現，總教練林岳平表示：「對我來說是福氣、因傷得福」，在集訓初期教練團曾對吳哲源的控球能不能在最高層級的國際賽主宰有疑慮，而吳哲源證明一切。（編輯：龍柏安）1120312