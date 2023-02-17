曾仁和腰部不適退出經典賽 吳哲源遞補

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棒球經典賽台灣隊投手曾仁和（圖）因腰部不適確定退出，由吳哲源遞補。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊啟芳台北17日電）世界棒球經典賽台灣隊正在自辦熱身賽階段，不過今天傳出壞消息，樂天桃猿投手曾仁和因腰部不適，確定退出台灣隊，由吳哲源遞補。桃猿領隊浦韋青表示，目前正做進一步檢查。

曾仁和在11日實戰投打練習時身體出狀況，腰部有些微緊繃與不適，經過醫療團隊與防護員討論過後，先安排檢查和治療，同時台灣隊也先召回中信兄弟隊投手吳哲源。

本來曾仁和的傷勢沒有想像中嚴重，不過今天仍確定退出國家隊，由吳哲源補進30人名單。

桃猿隊領隊浦韋青接受中央社記者訪問時表示，對曾仁和來說，如果有時間就可以做調整，「不過我覺得國家隊已經沒有時間，畢竟他們有一些時間上的壓力；而對於我們來講，如果曾仁和來不及備戰國際賽，球季賽還是最重要的。」

浦韋青指出，現在曾仁和正在醫院做進一步的MRI（全身磁振造影）檢查，對於他接下來的治療及復健時間表，「我們要看到更精確的東西，接下來才會做安排。」

中職也發公告表示，曾仁和在前次練習中背部緊繃，由於訓練強度持續增強，經過台灣隊教練團和防護團隊考量和討論後，基於保護選手避免造成更大傷害，故決定割愛，由吳哲源遞補，吳哲源預計下星期熱身賽會登板。（編輯：吳協昌）1120217