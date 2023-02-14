經典賽台灣隊首場實戰 鄭宗哲敲3安好手感

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備戰世界棒球經典賽，台灣隊14日安排首場實戰，與中職味全龍隊交手，台灣隊8任投手輪流登板，林子偉敲出2支長打，鄭宗哲（圖）3安2打點、手感調整的不錯。（中華職業棒球大聯盟）中央社記者謝靜雯傳真 112年2月14日

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（中央社記者謝靜雯台北14日電）備戰世界棒球經典賽，台灣隊今天安排首場實戰，與中職味全龍隊交手，台灣隊8任投手輪流登板，胡智爲先發2局失1分，林子偉敲2長打，鄭宗哲3安2打點、手感調整的不錯。

世界棒球經典賽將於3月8日開打，台灣隊1月底展開集訓，今天在斗六棒球場首場實戰，與中職味全龍隊打練習賽，原本首戰預計擔任第2任投手的曾仁和先前實戰投打練習時腰部不舒服，曾仁和的局數改由吳哲源頂替登板。

台灣隊今天8任投手輪流登板，胡智爲開賽稍微有狀況，單局投出2次四死球、被敲1支安打，失掉1分，2局再被敲出1支安打、無失分。

台灣隊3局開始，依序安排吳哲源、陳冠偉、李振昌、陳冠宇、呂彥青、陳禹勳、曾峻岳登板，僅呂彥青在7局時接連被敲出2支安打、投出1次保送，被敲出高飛犧牲打再掉1分，曾峻岳9局再失1分，其餘投手都沒有掉分。

台灣隊打擊狀況調整的不錯，團隊敲出13支安打，首局陳晨威、林子偉接連二壘打先馳得點，2局江坤宇二壘打、鄭宗哲安打推進，靠著捕逸跑回第2分，再靠著保送、盜壘、林子偉三壘打攻勢串連，單局攻下4分。

台灣隊3局靠著王威晨安打、接連四壞保送，鄭宗哲二壘打再添2分，接著保送、高飛犧牲打再拿1分，台灣隊4局再拿2分，5局林立壘上有人時敲出適時二壘打，替球隊再添2分，台灣隊終場以12比3拿下勝利。

鄭宗哲今天打9棒、指定打擊，身為陣中年紀最輕的野手，但表現十分亮眼，今天單場敲3安、包括2支二壘打，貢獻2分打點。

台灣隊今天先發打序1到9棒依序為陳晨威（中外野）、林子偉（右外野）、林立（二壘）、范國宸（一壘）、吉力吉撈・鞏冠（捕手）、王威晨（三壘）、陳傑憲（左外野）、江坤宇（游擊）、鄭宗哲（指定打擊）。（編輯：李亨山）1120214