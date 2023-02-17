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張育成剛與紅襪簽約 經典賽熱身賽扛第4棒首局就開轟

2023/2/17 15:04（2/17 15:46 更新）
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張育成17日在世界棒球經典賽台灣隊與中職台鋼雄鷹隊的熱身賽中，扛下先發第4棒，第1局就敲出2分全壘打。（中央社檔案照片）
張育成17日在世界棒球經典賽台灣隊與中職台鋼雄鷹隊的熱身賽中，扛下先發第4棒，第1局就敲出2分全壘打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北17日電）剛確定與美職紅襪隊簽下大聯盟合約的張育成，今天在世界棒球經典賽台灣隊與中職台鋼雄鷹隊的熱身賽中，扛下先發第4棒，第1局就敲出2分全壘打，打擊手感十分火燙。

張育成在15日投入台灣隊集訓，昨天就投入實戰，台灣隊與味全龍隊的第2場熱身賽中，張育成在第5局上場代打，連續敲出2支安打，其中1支為二壘安打，首次實戰亮相就有好表現。

因此台灣隊今天對上台鋼雄鷹隊的熱身賽中，張育成扛下先發第4棒、擔任二壘手。1局上台灣隊的開路先鋒陳晨威敲出三壘安打後，林立擊出1打點滾地球，接著林子偉選到保送上壘，張育成再一棒敲出2分全壘打，幫助台灣隊在第1局就取得3比0領先。

張育成近期打擊手感火燙，昨天晚上也傳出好消息，確定與美職波士頓紅襪隊簽下一年合約，再度披上紅襪戰袍，且馬上就被放入大聯盟40人名單。不過張育成表示，目前最重要的任務就是經典賽，希望能前進日本、邁阿密。（編輯：陳政偉）1120217

#張育成
#世界棒球經典賽
#MLB
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