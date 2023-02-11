曾仁和腰部不適經典賽訓練暫停 台灣隊先召回吳哲源

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣隊11日舉行實戰投打練習，投手曾仁和（中）投完球後腰部不適，目前暫停曾仁和所有訓練。圖為6日曾仁和等人在副球場熱身。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北11日電）世界棒球經典賽台灣隊持續集訓，今天舉行實戰投打練習，投手曾仁和投完球後腰部不適，下午將安排進一步檢查。目前暫停曾仁和所有訓練，保險起見，台灣隊也先召回吳哲源。

世界棒球經典賽將於3月8日開打，台灣隊從1月底展開集訓，今天安排實戰投打練習時，曾仁和身體有狀況。台灣隊回報曾仁和狀況表示，集訓過程中，曾仁和在投球完畢後腰部有些微緊繃與不適，經過醫療團隊與防護員討論過後，下午會先安排檢查。

目前已經暫停曾仁和所有的訓練，待檢查報告出來再評估下一步，保險起見，台灣隊也先召回中信兄弟隊投手吳哲源、準備比賽。

曾仁和曾參與2013年經典賽，當時是高中生，睽違10年再入選經典賽代表隊。曾仁和曾表示，穿上國家隊球衣就有責任，會全力以赴。（編輯：管中維）1120211