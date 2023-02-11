曾仁和腰部不適訓練暫喊卡 桃猿領隊：應無大礙

（中央社記者楊啟芳日本石垣市11日報導）世界棒球經典賽台灣隊投手曾仁和今因腰部不適，將暫停所有訓練，而在石垣島參加交流賽的母隊、桃猿領隊浦韋青表示，初步判斷沒大礙；隊友陳冠宇也說，相信他的資質和體質。

世界棒球經典賽將於3月8日開打，台灣隊從1月底展開集訓，今天安排實戰投打練習時，曾仁和在投球完畢後腰部有些微緊繃與不適，目前已經暫停所有訓練，待檢查報告出來再評估，並先召回中信兄弟隊投手吳哲源。

目前曾仁和的母球隊樂天桃猿隊在石垣島與日職千葉羅德隊打交流賽，針對曾仁和的狀況，桃猿領隊浦韋青接受媒體訪問時表示，「我們剛剛有了解一下他的狀況，現在在斗六慈濟醫院接受測試，還有針灸等治療，雖然還沒完全完成測試，但狀況沒這麼嚇人，初步聽起來是沒有大礙。」

不過浦韋青表示，因為曾仁和現在腰部還是有點痠痠的感覺，有請球隊的防護員將狀況回報給台灣隊教練團，建議台灣隊下一個階段循環的訓練，曾仁和先休息。

同時也是台灣隊投手之一的陳冠宇，目前則隨桃猿隊在石垣島比賽，他也聽說了曾仁和的狀況。陳冠宇接受訪問時表示，「我覺得現在離比賽還有段距離，我相信他的資質和體質，很快就會回到我們球隊。」

不過陳冠宇強調，還是希望曾仁和以健康為主，「真的沒辦法也不要勉強，他對我們母球隊也是很重要的戰力，當然是希望他可以跟我們並肩作戰（經典賽），但如果真的有不適，就要以自己的生涯為優先考量。」（編輯：龍柏安）1120211