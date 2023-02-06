經典賽台灣隊取捨最難抉擇林安可 考量守位重疊

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）世界棒球經典賽台灣隊成軍記者會今天舉行，總教練林岳平透露，名單討論最久的是外野手林安可，林子偉定位工具人，但以右外野為第一優先守位，多方考量後決定割捨林安可。

2023年世界棒球經典賽今天公布台灣隊正選30人名單，外野手割捨林安可。林岳平透露，林安可是最抉擇、討論比較多的人。

林岳平解釋，陣中選進具有旅外資歷的野手林子偉，雖然是以內野手身分進到台灣隊名單，但是定位工具人，現階段希望以右外野優先，這樣就會與林安可位置重疊，經過各個外置、靈活性及速度等全方面考量，割捨自己母隊統一獅隊的外野手林安可。

台灣隊1月28日報到、1月29日起在斗六棒球場集訓，美職海盜隊內野手鄭宗哲29日就加入球隊訓練，具旅美資歷的野手張育成目前還在美國訓練，預計2月14日報到。林岳平表示，張育成報到後馬上就是台灣隊自辦熱身賽，有提醒一加入就是要準備到比賽狀態。

至於美職舊金山巨人隊投手鄧愷威，林岳平表示，報到時間預計落在2月8日至10日間，鄧愷威在美國已經有牛棚練投，近況不錯，也會傳牛棚影片給教練團看、了解進度。

成軍記者會上，中職會長蔡其昌表示，不僅要組成最強的台灣隊，也要有最強的後勤團隊，讓球員可以無後顧之憂全力拚搏、全力求勝，「前進東京、邁阿密，我們一起加油」。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒說：「我是球員出身，我只想贏，要贏只有一個方法，全中華民國上下團結一致。」辜仲諒表示，相信台灣隊可以搶到門票前進東京，「大家同一條心，同一條船，我們會協助球隊，為國家爭取最高榮耀」。（編輯：管中維）1120206