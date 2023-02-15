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王柏融16日向台灣隊報到 盼與栗山英樹東京見

2023/2/15 15:26
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（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅日火腿隊野手王柏融將於16日向經典賽台灣隊報到，王柏融在球團訪問影片表示，穿上國家隊球衣是從小打棒球的夢想，也希望打進經典賽複賽，與日本隊、總教練栗山英樹在東京相見。

日職北海道日本火腿鬥士隊台灣好手王柏融1月底赴日投入春訓，今年以育成球員合約繼續留在日職打拚，春訓被分在二軍，王柏融曾表示，最短期的目標是希望可以盡快成為正式球員（支配下球員）。

王柏融是世界棒球經典賽台灣隊成員，將於16日正式向經典賽台灣隊報到、投入訓練；14日在沖繩國頭村春訓基地，火腿隊二軍總教練木田優夫送上花束祝福，王柏融向隊友說感謝，並表示會努力拿下每一場比賽，希望大家替他加油。

在火腿隊官方球團訪問影片中，王柏融表示，非常興奮可以回到自己的國家打經典賽，可以穿上國家隊的球衣，是從小打棒球一直以來的夢想。

王柏融表示，很希望台灣隊可以打進複賽，與日本隊，還有曾經帶過自己的日本隊總教練栗山英樹在東京相見。（編輯：張雅淨）1120215

#王柏融
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