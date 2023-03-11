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影片／經典賽佐佐木朗希球速飆164公里祭8K 日本10比2擊敗捷克3連勝
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經典賽佐佐木朗希球速飆164公里祭8K 日本10比2擊敗捷克3連勝[影]

2023/3/11 22:17（3/12 01:52 更新）
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經典賽日本隊11日以10比2擊敗捷克，佐佐木朗希主投3.2局，祭出多達8次三振。（共同社）
經典賽日本隊11日以10比2擊敗捷克，佐佐木朗希主投3.2局，祭出多達8次三振。（共同社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本隊今天在世界棒球經典賽（WBC）第3、4局合計攻下7分奠定勝基，以10比2打敗捷克隊，取得預賽3連勝佳績，8強入場券幾近入袋。

日本目前在B組預賽3連勝，但8強門票尚未完全到手。澳洲為2勝，捷克則是1勝1敗。讀賣新聞報導，日本雖然居於有利位置，但假使明天大比分敗給澳洲，捷克接下來兩場比賽都獲勝，則日本、捷克及澳洲都可能是3勝1敗，哪兩隊晉級下一輪就會有變數，所以明天擊敗澳洲是日本最保險的晉級方式。

同組的中國3連敗已遭到淘汰，韓國2連敗幾近無緣晉級。

日本今推出「令和怪物」佐佐木朗希登板先發，對出身311大地震重災區的他來說，由於適逢311大地震12週年，這是意義不凡的一天。

總計佐佐木朗希主投3.2局被打2安掉1分，祭出多達8次三振，送出1次觸身球，投出66球有45球為好球。

較不被看好獲勝的捷克隊，這場比賽意外先展開攻勢，1局上半捷克打者弗路普（Marek Chlup）將佐佐木朗希時速高達101.9英里（約164公里）的伸卡球擊成左外野二壘安打，再藉日本游擊手中野拓夢傳球失誤先馳得點。

日本在3下吹起反攻號角，近藤健介先擊出右外野強勁平飛二壘安打，村上宗隆保送上壘，吉田正尚敲左外野深遠二壘打送回兩名跑者，接著山田哲人再補上一壘打添1分，日本反以3比1超前。

下一局日本繼續攻城掠地，努特巴爾（Lars Nootbaar）、近藤健介、大谷翔平接連安打為日本打回3分，吉田正尚高飛犧牲打再添1分，將比分差距拉開到7比1。

5局上半日本換上第3任投手宮城大彌，一登場就被捷克連敲兩安，捷克再經由一個滾地球跑回1分；不過下個半局日本也還以顏色回敬1分，7比2領先5分。

8局下，對中國之戰轟出日本隊本屆首支紅不讓的牧秀悟揮出陽春彈，本屆個人第2發紅不讓出爐，接下來再藉由犧牲打得1分，日本最終就以10比2拿下預賽第3勝。

日本下一役將於台灣時間明天晚間6時強碰同樣是不敗之身的澳洲，捷克明天上午11時則要遭遇韓國。（譯者：徐崇哲）1120311

8局下，日本隊牧秀悟（前）揮出陽春彈，成為他本屆第2發紅不讓。（共同社）
8局下，日本隊牧秀悟（前）揮出陽春彈，成為他本屆第2發紅不讓。（共同社）
#日本
#佐佐木朗希
#捷克
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