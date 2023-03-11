經典賽巴拿馬擊敗義大利 台灣想晉級非贏荷蘭不可[影]

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世界棒球經典賽A組預賽11日中午在台中洲際棒球場進行巴拿馬與義大利的比賽，巴拿馬隊派出阿拉烏斯（Harold Arauz）擔任先發投手。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

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（中央社記者謝靜雯台中11日電）世界棒球經典賽義大利隊昨晚輸給台灣隊，今天中午與巴拿馬交手打擊沒能發揮，巴拿馬隊拉莫斯單場2安、2局就開轟，率隊以2比0拿下預賽2勝，巴拿馬今天拿勝，台灣想晉級對荷蘭就非贏不可。

世界棒球經典賽A組預賽巴拿馬今天與義大利隊交手，巴拿馬隊2局上有攻勢，靠著拉莫斯（Jose Ramos）陽春砲先馳得點。

兩隊3到6局都沒有再得分的攻勢，巴拿馬7局上拉莫斯率先敲出安打，2人出局後柯多巴（Allen Córdoba）適時安打替球隊多添1分保險分。

巴拿馬隊拉莫斯（Jose Ramos）2局上擊出陽春全壘打得分，回休息區時與隊友擊掌慶祝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

巴拿馬隊投手群展現壓制力，阿拉烏斯（Harold Arauz）先發投4局僅被敲出2支安打，投出3次三振、1次保送，梅西亞（Humberto Mejía）中繼投2局被敲1支安打，巴爾多納多（Alberto Baldonado）接手投2局、蓋拉（Javy Guerra）投1局，4任投手聯手壓制，沒有失掉分數、順利拿下比賽勝利。

巴拿馬此次預賽首戰以12比5擊敗台灣隊，接著1比3不敵荷蘭隊，昨天4比13不敵古巴隊，今天再擊敗義大利隊，預賽4戰打完戰績2勝2敗。

世界棒球經典賽預賽重返台中舉辦，A組賽程11日午場由巴拿馬隊（紅衣）交手義大利隊（白衣）。9局下，巴拿馬演出再見雙殺守備，終場就以2比0擊敗義大利拿勝。中央社記者徐肇昌攝 112年3月11日

台灣隊目前戰績1勝1敗，但因為與巴拿馬對戰吞敗且失分偏高，若今天不敵荷蘭、明天即使贏古巴，比較對戰關係後、台灣還是沒能晉級，台灣今晚對荷蘭的比賽非贏不可。

義大利隊總教練皮耶薩（Mike Piazza）賽後記者會受訪表示，今天義大利隊的投手群投得不錯，守備表現也很精彩，但打擊上很難突破得分，「看到我們的選手在擊球上沒辦法有所表現、無法贏球，對我來說很挫折」。

皮耶薩也提到，想要在經典賽這種大賽脫穎而出，投手、打擊、守備都要做到更好的平衡，「今天對我們來說是挫敗的一敗，我們會從今天的比賽中檢討，也會鼓勵選手不要想太多、明天重新開始。」（編輯：李亨山）1120311