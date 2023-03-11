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經典賽遭澳洲12比2扣倒 中國率先遭淘汰

2023/3/11 14:49（3/11 16:31 更新）
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澳洲隊11日在經典賽B組預賽以12比2提前在第7局擊敗中國隊。（美聯社）
澳洲隊11日在經典賽B組預賽以12比2提前在第7局擊敗中國隊。（美聯社）
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（中央社東京11日綜合外電報導）世界棒球經典賽預賽B組，今天中午由中國對上選手多具小聯盟資歷的澳洲。這場在日本東京巨蛋的賽事因雙方實力差距明顯，澳洲最終12比2提前在第7局擊敗中國隊。

澳洲隊今天由具紅人隊3A資歷的葛羅格斯基（Kyle Glogoski）主投，中國隊則是由去年效力北京猛虎隊的齊鑫掛帥，齊鑫第一局就表現不穩，1記觸身球加上2次保送讓澳洲滿壘，結果被溫格羅夫（Rixon Wingrove）的左外野方向二壘打轟下3分，澳洲隊先以3比0領先。

澳洲隊隨後又在第3局以3支安打多添2分，比數來到5比0。中國隊方面，全隊雖在第4局趁澳洲隊中繼投手一陣亂流以4支安打拿下2分，不過澳洲隊第4局下半又刷出大局連拿5分，其中包括一支2分全壘打，兩隊在進入第5局時，澳洲隊是以10比2進入準扣倒階段。

澳洲在6、7兩局各有斬獲，最後12比2提前結束比賽。整個B組賽事方面，目前日本與澳洲隊均已2勝入袋，戰績領先其它3隊，中國隊則以3敗率先在預賽出局。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1120311

中國隊經典賽B組預賽連3敗，11日率先出局。（美聯社）
中國隊經典賽B組預賽連3敗，11日率先出局。（美聯社）
#經典賽
#澳洲隊
#中國隊
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