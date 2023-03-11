311震災12週年 佐佐木朗希經典賽揹災區期待登板對捷克

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（中央社東京11日綜合外電報導）出身311大地震重災區的日職羅德隊投手「令和怪物」佐佐木朗希，今天將代表日本隊在世界棒球經典賽先發。由於適逢311大地震12週年，他將帶著災區期待登上國際舞台。

日本放送協會（NHK）報導，今年世界棒球經典賽預賽連勝兩場的日本隊，今晚將出戰捷克。由於適逢311大地震12週年，日本隊將派出走過受災歲月的21歲「令和怪物」佐佐木朗希先發。

佐佐木出身岩手縣陸前高田市，9歲時遭逢311大地震，當年37歲的父親佐佐木功太及祖父母都在海嘯中喪命。

產經新聞報導，陸前高田市一間購物商場內放著一面加油旗幟，上面寫著「從高田邁向世界！加油，岩手的希望！」及寫滿為佐佐木加油的話語。這樣的加油旗幟在鄰近的大船渡市也有一面，兩面旗幟今晚將被懸掛在兩市公開播放經典賽的會場。

佐佐木在家中3兄弟排行第2，小學3年級時加入「高田野球運動少年團」，沒想到入團不到一年，一場311大地震改變他平凡生活。

非常疼愛孩子且為人敦厚的父親生前曾跟身旁的人說，「朗希會成為職業球員」。失去父親及祖父母的佐佐木，災後不久搬到母親親戚生活的大船渡市，在遺留著瓦礫的空地上投球。

佐佐木要升高中時，儘管有私立強豪高中邀他就讀，但最終選擇家鄉的縣立大船渡高中，因為對佐佐木來說，有著一個「想跟家鄉夥伴闖進甲子園」的夢想，也不想與受災家鄉同甘苦、一起切磋琢磨的夥伴們分開。

高三那年春天，佐佐木投出日本高中棒球史上最快球速的時速163公里，一舉受外界矚目。沒想到最後大船渡高中未能獲得地方預賽冠軍，無緣甲子園，但即使如此，地方人士依舊感謝「朗希讓我們看到夢想」。

311大地震屆滿10週年的2021年3月11日，佐佐木曾說：「每年的3月11日，對我來說都是特別的日子，我會在比賽中盡量投球，為能傳遞勇氣跟希望而努力。」

又過了一年，佐佐木2022年3月11日說：「雖然11年了，但當時的痛苦與悲傷也難以消失。我能夠這樣完全投入棒球，是因為很多人的支持，對於一路上給予支持的人，我只有感謝。」

加入職棒後，佐佐木依然會利用球季結束空檔返鄉，跟高中時代的好友們一起練球。地方人士稱讚「已成為那麼棒的球員還願意回來，如此心意令人開心」。

佐佐木也跟家人表示，很高興能得到地方的聲援。

佐佐木至今仍會造訪的陸前高田市一間中華料理店，老闆是跟佐佐木父親有好交情的長田正廣，他說：「震災發生12年了，在這個邁向重建的災區，朗希在3月11日的投球將成為大家的希望」。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1120311