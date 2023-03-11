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日本311地震12週年 2523人仍下落不明

2023/3/11 11:11（3/11 19:08 更新）
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圖為2011年3月26日宮城縣南三陸町志津川地區建物被海嘯摧毀。（中央社檔案照片）
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（中央社東京11日綜合外電報導）日本311大地震屆滿12週年，日本警察廳統計，至今已確認包括死亡人數、失蹤人數，及因避難生活死亡人數在內的總人數共2萬2212人，其中失蹤人數仍有2523人。

日本放送協會（NHK）日前報導，警察廳表示，截至今年3月1日止，因為311大地震及海嘯受災死亡人數共1萬5900人；死亡人數前3多的地區依序為宮城縣9544人、岩手縣4675人及福島縣1614人。

受災失蹤部分共有2523人，前3多的地區依序是宮城縣1213人、岩手縣1110人及福島縣196人。

從2021年12月以後，就沒有再發現跟311大地震相關的遺體，或是有查明遺體身分的案例。

311大地震重災區的宮城縣、岩手縣及福島縣3縣，死亡人數占總數高達99.7%，這1萬5777人目前仍有53人身分未被查明。

警察廳為加快查明死者身分的速度，除了利用DNA鑑定等科學方式外，也再度詳查遺體特徵並呼籲各界提供資訊等。

另外，復興廳表示，因為離家避難生活導致身體狀況惡化等死亡，也就是所謂的「震災關聯死」，截至2022年3月底止共有3789人，加上震災死者及失蹤者，總數達2萬2212人。

TBS電視台報導，這次的死亡人數及失蹤人數都跟2022年3月相同，是災後首次未出現變化。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1120311

#宮城縣
#岩手縣
#福島縣
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