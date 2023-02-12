佐佐木朗希笑稱陳冠宇日文退步 期待台日對決

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中職樂天桃猿隊12日要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，「令和怪物」佐佐木朗希（右）接受媒體訪問，笑說昔日隊友陳冠宇（左）日文退步很多，讓他很難過，希望經典賽複賽能上演台日對決。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日

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（中央社記者楊啟芳日本石垣市12日電）中職樂天桃猿隊今天要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，佐佐木朗希今天特別接受台媒訪問，他笑說，陳冠宇日文退步很多，讓他很難過，希望經典賽複賽能上演台日對決。

桃猿隊今年第6度遠征石垣島，與羅德隊打2場賽事，桃猿隊左投陳冠宇雖然要打世界棒球經典賽，但仍跟著桃猿隊來到石垣島，昨天先發投1局沒有失分。因為陳冠宇曾在2015年至2020年效力羅德隊，這次對決老東家成為話題。

羅德隊陣中最受矚目的選手莫過於「令和怪物」佐佐木朗希，擁有160公里以上的火球，去年還曾投出完全比賽，連續三振13名打者寫下紀錄。佐佐木朗希雖然在交流賽不會上場，不過仍有跟著羅德隊，昨天已經與前隊友陳冠宇相見歡。

佐佐木朗希今天進牛棚練投，結束後接受台灣媒體聯訪時表示，下次投球就是練習賽，所以今天確認了球路狀況和身體狀況。佐佐木朗希也是經典賽日本隊成員之一，對於經典賽他表示，「目前還不曉得要擔任什麼任務，希望可以有好的表現。」

這次桃猿隊到石垣島，陳冠宇與曾當過1年隊友的佐佐木朗希有非常多互動，佐佐木朗希還笑說：「他（陳冠宇）日文退步很多，所以覺得很難過。」

談到昨天陳冠宇有登板投球，佐佐木朗希表示，昨天陳冠宇表現很不錯。由於陳冠宇昨天曾說之前有因為表現不好而被球迷罵，因此佐佐木朗希開玩笑說：「希望他今年表現不會被球迷罵。」

雖然經典賽台灣和日本隊在預賽不同組，不過只要台灣晉級就有機會碰到，佐佐木朗希也說：「希望有機會台日對決，跟他（陳冠宇）見面。」陳冠宇則回應，「我們也會想辦法打進日本，希望佐佐木能先發對我們。」（編輯：張雅淨）1120212

中職樂天桃猿隊12日要與日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，「令和怪物」佐佐木朗希（右）與昔日隊友陳冠宇（左）相見歡，笑說陳冠宇日文退步很多，讓他很難過。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日

中職樂天桃猿隊12日要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，「令和怪物」佐佐木朗希賽前在訓練場與隊友進行訓練。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日

中職樂天桃猿隊12日要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，「令和怪物」佐佐木朗希沒有出賽，賽前與隊友進行訓練。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日

中職樂天桃猿隊12日要跟日職千葉羅德隊舉行第2場交流賽，樂天桃猿專屬啦啦隊樂天女孩到石垣島應援，賽前向「令和怪物」佐佐木朗希（中，黑衣）要簽名。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月12日