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陳冠宇和佐佐木朗希合照要簽名 林襄也加入

2023/2/11 11:57（2/11 22:47 更新）
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中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，曾效力羅德隊的陳冠宇（左）、人氣樂天女孩林襄（中）與羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希（右）於賽前合影。中央社記者張新偉攝 112年2月11日
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，曾效力羅德隊的陳冠宇（左）、人氣樂天女孩林襄（中）與羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希（右）於賽前合影。中央社記者張新偉攝 112年2月11日
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（中央社記者楊啟芳日本石垣市11日電）中職樂天桃猿隊今天與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，賽前曾效力羅德隊的陳冠宇特別與佐佐木朗希閒聊和合照，陳冠宇還要了對方的簽名球，氣氛十分融洽。

桃猿隊今天先發投手為之前效力過羅德隊的左投陳冠宇，他在2015年至2020年都效力羅德隊，如今將首度對決老東家。賽前陳冠宇還特別與羅德隊的「令和怪物」佐佐木朗希聊了幾句，並跟佐佐木朗希要了簽名球，2人和人氣樂天女孩林襄也一起合照。

林襄也是佐佐木朗希的超級粉絲，根據桃猿隊球團人員表示，林襄早上買了3條佐佐木朗希的毛巾，請他在毛巾上簽名，也透過陳冠宇一起合照。不過被問到需不需要陳冠宇的簽名，林襄笑說「先不用」，讓陳冠宇開玩笑說有點難過。

桃猿隊球團人員還透露，「佐佐木整個現場就是很木納，本人十分害羞，連拍照都保持距離。」

佐佐木朗希擁有160公里以上的火球，去年還曾投出完全比賽，連續三振13名打者寫下紀錄，目前他雖然在石垣島與羅德隊一起訓練，不過已經在備戰世界棒球經典賽，曾在練投時就飆出160公里。（編輯：陳政偉）1120211

中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，賽前曾效力羅德隊的陳冠宇（右）特別與佐佐木朗希（左）閒聊和合照，陳冠宇還要了對方的簽名球。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，賽前曾效力羅德隊的陳冠宇（右）特別與佐佐木朗希（左）閒聊和合照，陳冠宇還要了對方的簽名球。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，人氣樂天女孩林襄（左）是羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的超級粉絲，特別與佐佐木朗希（右）合照。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，人氣樂天女孩林襄（左）是羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希的超級粉絲，特別與佐佐木朗希（右）合照。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，賽前曾效力羅德隊的陳冠宇（右）與羅德隊的「令和怪物」佐佐木朗希（左）閒聊。中央社記者張新偉攝 112年2月11日
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，賽前曾效力羅德隊的陳冠宇（右）與羅德隊的「令和怪物」佐佐木朗希（左）閒聊。中央社記者張新偉攝 112年2月11日
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，羅德投手佐佐木朗希（圖）擁有160公里以上的火球，去年還曾投出完全比賽，連續三振13名打者寫下紀錄，目前他在石垣島與羅德隊一起訓練，也已在備戰世界棒球經典賽。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日
中職樂天桃猿隊11日與日職千葉羅德隊在石垣市球場進行首場交流賽，羅德投手佐佐木朗希（圖）擁有160公里以上的火球，去年還曾投出完全比賽，連續三振13名打者寫下紀錄，目前他在石垣島與羅德隊一起訓練，也已在備戰世界棒球經典賽。中央社記者張新偉日本石垣市攝 112年2月11日
#佐佐木朗希
#林襄
#陳冠宇
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