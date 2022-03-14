籃籃的新工作 樂天女孩CEO

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中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩11日起展開春訓備戰新球季，14日舉辦媒體見面會，領隊浦韋青（前右）除了宣布隊長籃籃（籃靖玟）（前左）續任隊長外，並同時擔任樂天女孩執行長CEO，負責樂天女孩官方粉絲俱樂部招募。中央社記者張新偉攝 111年3月14日

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（中央社記者張新偉台北14日電）中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls隊長籃籃除了在球場人氣滿滿，在演藝圈也有好表現，新球季繼續擔任隊長外，也擔任樂天女孩CEO，負責樂天女孩官方粉絲俱樂部招募。

樂天女孩11日起展開春訓備戰新球季，今天舉辦媒體見面會，22名成員，6名練習生、2名舞蹈總監、2名球團主持人與2名女團長報到，一同合體現身，軍容壯大。

領隊浦韋青到場發送紅包給女孩，期許她們新球季能有好表現，也預告新球季將有新的主題趴活動，展現女孩魅力，要讓球迷們眼睛為之一亮；同時也宣布新球季由籃籃續任隊長，岱縈和筠熹連任副隊長，更成立樂天女孩官方粉絲俱樂部，與推出樂天女孩NFT。

籃籃除了隊長的工作，新球季也肩負樂天女孩官方粉絲俱樂部的招募工作，身為CEO的她表示，除了邀請球迷加入，也要邀請演藝圈好友胡瓜等人一起成為會員，雖然球場與綜藝節目之間很忙碌，仍會與岱縈和筠熹一起努力帶領好女孩。

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去年加入的林襄今年成為學姊，加入樂天女孩後，社群媒體IG的粉絲從57萬上升到103萬，原本不擅長的應援舞蹈，也在每週女孩固定練舞時間與私下勤練後逐漸展現成果，她感謝球迷的支持，讓她充滿自信且獨當一面，也期待新的練習生一起加入應援行列。

樂天女孩日前選入6名練習生，包括霖霖、伊婷（Kira）、詩媛（十元）、佳琳、雅涵（Kimi）、婉卉（宋宋）近期密集訓練，上個月也到嘉義縣立棒球場體驗球場應援，今天在記者會中展現苦練成果，球團預告27日將公布練習生最終結果。（編輯：張雅淨）1110314

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩日前展開春訓備戰新球季，14日舉辦媒體見面會，6名練習生霖霖（左起）、伊婷（kira）、詩媛（十元）、佳琳、雅涵（Kimi）、婉卉（宋宋）展現苦練成果，27日將公布練習生最終結果。中央社記者張新偉攝 111年3月14日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩14日舉辦媒體見面會，去年加入的林襄今年也成為學姊，加入樂天女孩後，社群媒體IG的粉絲從57萬上升到103萬，原本不擅長的應援舞蹈，也在每週努力精進下，成為可以獨當一面的女孩。中央社記者張新偉攝 111年3月14日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩11日起展開春訓備戰新球季，14日舉辦媒體見面會，22名成員及6名練習生、2名舞蹈總監、2名球團主持人與2名女團長一同合體現身。中央社記者張新偉攝 111年3月14日

中華職棒樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）14日舉辦春訓記者會，宣布成員「籃籃」籃靖玟（前）續任隊長。中央社實習記者陳亮至攝 111年3月14日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩11日起展開春訓，14日女孩們持續練舞，備戰新球季。中央社記者張新偉攝 111年3月14日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩11日起展開春訓，14日舉辦媒體見面會後，女孩持續練舞為新球季準備，領隊浦韋青（前右）也關注女孩練舞情形。中央社記者張新偉攝 111年3月14日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩11日起展開春訓，14日媒體見面會後，女孩持續練舞為新球季準備。中央社記者張新偉攝 111年3月14日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩展開春訓備戰新球季，14日媒體見面會中宣布新球季由籃籃（中）續任隊長，岱縈（右）和筠熹（左）也連任副隊長，同時成立樂天女孩官方粉絲俱樂部，並推出樂天女孩NFT。中央社記者張新偉攝 111年3月14日

中職樂天桃猿隊專屬啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩14日舉辦媒體見面會，去年受到好評的女團長，今年將由壯壯（左）與Rina（右）持續在球場帶領應援。中央社記者張新偉攝 111年3月14日