韓實境秀嘉賓李鎮錫訪台 看中職比賽被粉絲包圍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）因演出韓國戀愛實境節目有高人氣的嘉賓李鎮錫訪台，透過桃猿啦啦隊女孩牽線今天到樂天桃園棒球場觀賽，被粉絲包圍合照，李鎮錫體驗中職氣氛感受熱情，也感謝台灣粉絲喜歡他。

李鎮錫因為演出韓國實境節目「單身即地獄」第3季有高人氣，在台灣也有很多粉絲，他表示一直很想要到台灣玩，加上與樂天桃猿啦啦隊岱縈認識，知道樂天桃猿隊是台灣有名的職棒球隊，所以今天特別安排到球場看球。

李鎮錫在韓國經營咖啡廳，他笑說沒有太多時間看比賽，今天坐在觀眾席看職棒比賽，感覺到中職比賽氣氛很好、啦啦隊帶著球迷一起加油的力量也很好，雖然不算了解棒球，但也很享受現場氣氛。

李鎮錫此行也有安排夜市行程，被問起最喜歡什麼台灣美食，他笑說：「生啤酒」，後來又補充喜歡雞排。

今天到桃園棒球場觀賽，很多球迷都搶著跟李鎮錫合照，甚至連樂天球團的員工都紛紛搶著要跟他合照，李鎮錫笑說，來台灣遇到很多粉絲，有很多人找他拍照、簽名，也有點驚訝，很感謝台灣粉絲的喜愛。（編輯：陳政偉）1130525