早安世界》國會職權修法關鍵條文皆二讀 10萬人街頭抗議
國會職權修法3天3夜表決大戰 關鍵條文皆二讀、28日續審
立法院會24日處理立法院職權行使法部分條文修正草案，歷經3天3夜的表決大戰，已二讀表決通過增訂聽證權、人事同意權改記名投票、被質詢人藐視國會最高罰20萬元等關鍵條文。而24日院會共處理20多個條文、增訂1個章名，包括經二讀表決，增訂聽證權行使規範，也規定出席聽證會的社會上有關係人員為證言時，為虛偽陳述者，得經立法院會決議，處2萬元以上20萬元以下罰鍰。其餘條文28日續戰。（看完整報導）
圖輯／10萬人擠爆立院周邊抗議國會職權修法 中山南路半邊車道封閉
立法院24日續審國會職權修正相關法案，場外民間團體持續發起「我藐視國會」行動，要求停止表決、實質審查，抗議修法方晚間稱現場達10萬人。野百合學運世代聯盟宣講時號召更多公民一起表達訴求，反對藍白強推法案；前聯電董事長曹興誠則擔心，修法會把立法院變成「太上皇」，步向香港立法會的後塵。晚間12時活動平和落幕，民眾陸續散場，並相約28日再上街頭，公民排班、捍衛民主。24日除了台北立法院外，台中、彰化、嘉義、台南、高雄、台東等多地民眾及民間團體發起串聯，響應「我藐視國會」抗議行動。不過同樣有支持修法者站上街頭，在青島東路、林森南路口表達意見，現場不到10人。（看完整報導）
中共49軍機26艦船台海周邊活動 國軍P-3C反潛機監控警戒
中共23日起對台發動「聯合利劍-2024A」軍演。國防部表示，自23日上午6時至24日上午6時止，偵獲共機49架次，其中35架次逾越海峽中線及進入西南空域，並偵獲共艦19艘次及海警船7艘次，持續在台海周邊活動。同時，海巡署24日再度於東引、烏坵等島嶼偵獲中國海警船，以編隊闖入限制水域，是5月以來第8次。（看完整報導）
報復瓜地馬拉親台 中國禁止瓜國咖啡及夏威夷豆入境
瓜地馬拉出口業者公會23日指出，最近中國大陸的客戶和營運商通知咖啡和夏威夷豆生產商和出口商，來自瓜地馬拉的貨物將被扣留在中國的港口，表示這是「由於禁止從我國進口」。中國外交部24日不證實，但譴責瓜國總統阿雷巴洛與賴清德總統視訊會談，以及瓜國外長赴台參加520就職典禮，宣稱這種局面不利於瓜國產品輸中。（看完整報導）
美軍6月舉行「勇敢之盾」軍演 日本自衛隊首度參加
美軍6月初將於太平洋地區舉行兩年一度、為期約2週的大規模軍演「勇敢之盾」，演習地點除了菲律賓周邊、夏威夷、關島等地，部分會在日本各地的自衛隊設施等地舉行。日本防衛省24日宣布，自衛隊將首度參與部分演習。日本自衛隊基地等地今年首度被納為勇敢之盾的訓練地點，報導推測，此舉似乎有意強化日美兩國的快速反應體制，以因應日本周邊可能發生的緊急事態。（看完整報導）
世衛統計COVID-19使全球平均壽命減少近2年 回到12年前水準
世界衛生組織24日發布年度統計指出，全球過去10年平均預期壽命逐年提升的趨勢因COVID-19疫情而阻斷，減少1.8年、回到2012年平均71.4歲的水準。報告也提醒全球營養失衡的情況加劇，2022年全球5歲以上人口有超過10億人處於肥胖症，超過5億人則是過瘦。（看完整報導）
法屬新喀里多尼亞暴動 馬克宏延後投票改革
法國國會下議院「國民議會」先前通過法案，允許住在新喀里多尼亞10年的法國居民參與省級選舉，引發當地獨派勢力不滿，上週引發致命暴動。自13日以來，當地搶劫、縱火和衝突情事造成至少6人喪生、數百人受傷。馬克宏24日抵達新喀里多尼亞視察，表示將延後投票制度改革，有必要就此事舉行更多會談，尋求新的政治協議。（看完整報導）
憲法法庭判侮辱職務罪違憲 楊蕙如辱大阪處案發回高院
民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助飽受抨擊，楊蕙如提供網路供友人上網推波助瀾，從網路迅速擴散，被依侮辱公務員依法執行職務罪判刑5月確定。楊女聲請釋憲，憲法法庭24日判決侮辱公務員罪合憲、侮辱職務罪違憲，楊女案廢棄發回高院審理。法務部表示尊重憲法法庭判決結果，將依判決意旨盡速完成修法。（看完整報導）
高中生搭中捷遭砍 父親將籌款捐盾牌安全棍放置車廂
台中捷運車廂21日發生持刀傷人案，造成嫌犯及2名乘客，包括28歲許姓男子及17歲呂姓高中生受傷。其中，呂姓高中生父親24日表示，他將籌款200萬元捐盾牌及安全棍給中捷，若發生事情可讓乘客有嚇阻工具使用，希望以小小力量回饋社會關心。（看完整報導）
2026世界棒球經典賽東京巨蛋辦亞洲預賽 資格賽場地待公布
大聯盟24日公布2026年世界棒球經典賽會內賽主辦城市，日本東京巨蛋為亞洲唯一獲得主辦權的城市，決賽將於美國邁阿密舉行。至於明年資格賽則有望在台舉行，大聯盟本週已派人至大巨蛋場勘，近日可望正式對外公布。（看完整報導）
開箱老照片》台大醫院獲贈國內第一部胃檢查車
日本千葉大學教授白壁彥夫1967年訪台時，發現台灣沒有胃檢查車，返國後發起募捐，獲得東京芝浦電氣響應。該部胃檢查車價值新台幣200多萬元，內部配有X光攝影、胃鏡等設備，除駕駛外，需一名醫師、一名技術員、兩名護理師隨車執業。用於巡迴全台各縣市，補充鄉村醫療量能。（看完整報導）
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- 早安世界》國會職權修法關鍵條文皆二讀 10萬人街頭抗議2024/05/25 07:17
- 2024/05/24 07:43
- 2024/05/23 07:16
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