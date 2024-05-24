本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

法屬新喀里多尼亞暴動 馬克宏延後投票改革

2024/5/24 11:07（5/24 11:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
23日法國總統馬克宏車隊經過新喀里多尼亞努美阿時，民眾舉旗示威。（路透社）
23日法國總統馬克宏車隊經過新喀里多尼亞努美阿時，民眾舉旗示威。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法屬新喀里多尼亞努美阿23日綜合外電報導）法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示，他會延後推動法屬太平洋群島新喀里多尼亞的投票制度改革，有必要就此事舉行更多會談，尋求新的政治協議。

投票制度改革在上週引發新喀里多尼亞致命暴動，馬克宏今天抵達當地視察，以期降低緊張局勢。自5月13日以來，當地搶劫、縱火和衝突情事造成至少6人喪生、數百人受傷。

這波暴動源起法國國會下議院「國民議會」先前通過法案，允許住在新喀里多尼亞10年的法國居民參與省級選舉，引發當地獨派勢力不滿，認為這項投票制度改革將稀釋原住民卡納克族（Kanak）選票，讓未來獨立公投更難通過。

綜合法新社和路透社報導，馬克宏在新喀里多尼亞首府努美阿（Noumea）告訴記者：「我已承諾這項改革不會在當前情況下強行通過。」

他表示，「我們將容許數週的時間讓緊張局勢平靜下來並且恢復對話，以（在各方之間）達成廣泛的協議」，他也會在一個月內再度檢視情況。

馬克宏說，如果各方領袖能達成首要的協議，之後會請新喀里多尼亞人就他們的未來進行投票。上述投票改革措施已在法國國民議會過關，但仍須最終批准。

馬克宏在努美阿與當地政治領袖會談後表示，他的最終目標仍是將這項措施簽署成為法律，但唯有當地恢復和平且就當地未來發展達成廣泛協議才可望實現。

巴黎當局認為有必要以此措施促進民主。根據2019年人口普查資料，新喀里多尼亞人口約27.1萬人，近25%居民是歐洲人，主要是法國人；卡納克族約占41%。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1130524

#馬克宏
#法國國民議會
#新喀里多尼亞
延伸閱讀
法屬新喀里多尼亞暴動 法媒：背後恐有中國影子法屬新喀里多尼亞暴動 馬克宏：持續部署安全部隊新喀里多尼亞獨立公投為何重要？專家：通過恐有利延伸中國勢力
馬克宏
美最高將領：目前無意派軍訓人員赴烏克蘭法國監督機構揭露親俄假訊息網站 台灣日本韓國都成攻擊目標
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.33
更多編輯台推薦新聞：