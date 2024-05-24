侮辱職務罪違憲 法務部：盡速完成修法

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（中央社記者謝幸恩台北24日電）憲法法庭今天判決刑法侮辱公務員罪合憲，侮辱職務罪則違憲。法務部今天晚間表示，尊重憲法法庭判決結果，並將依判決意旨盡速完成修法。

憲法法庭今天做出113年度憲判字第5號判決，認定刑法侮辱公務員罪，應限於行為人對公務員的當場侮辱行為，是基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的情形，於此範圍內，始與憲法保障言論自由的意旨無違。

另外，憲法法庭認為侮辱職務罪違憲，是以刑罰制裁此等言論，與刑法最後手段性原則有違，而侵害憲法保障言論自由的核心，應自本判決宣示日起，失其效力。

法務部今天晚間發布新聞稿指出，已於此釋憲案的言詞辯論庭，堅定表達侮辱公務員罪為保障公務員得以依法執行職務，以達成公務目的，攸關人民權益的有效保障及法律秩序的維護。

法務部表示，將責成檢察機關就偵辦侮辱公務員罪案件時，強化構成要件論述、縝密蒐證，並在符合判決意旨下，確保公務執行的嚴正性，兼顧言論自由保護及國家公權力運作。

法務部指出，針對憲法法庭判決侮辱職務罪違憲的部分，基於權力分立原則，仍然尊重判決結果，已將憲法法庭判決結果責成台灣高等檢察署，轉知檢察及矯正機關妥善因應，並將盡速研議修正侮辱職務罪的規定，依判決意旨完成修法。

法務部也說，目前經清查後，並無因執行侮辱職務罪而須立即釋放的被告及受刑人。（編輯：張銘坤）1130524