憲法法庭判侮辱職務罪違憲 楊蕙如辱大阪處案發回高院

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（中央社記者林長順台北24日電）「卡神」楊蕙如被控侮辱外交部駐大阪辦事處，被依侮辱公務員執行職務罪判刑5月確定。楊女聲請釋憲，憲法法庭今天判決侮辱公務員罪合憲，侮辱職務罪違憲，楊女案廢棄發回高院審理。

刑法第140條規定，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如提供網路供友人上網推波助瀾，從網路迅速擴散。台灣高等法院依侮辱公務員依法執行職務罪判刑5月徒刑，得易科罰金確定。

楊蕙如認為，刑法第140條規定限制人民受憲法第11條保障的高價值政治性言論自由，淪為箝制人民表達意見自由的工具，與法律明確性原則相悖，亦欠缺急迫且特別重要的公共利益，牴觸憲法第23條比例原則，聲請釋憲。

憲法法庭受理楊女案件後，與其他聲請案件併案，去年12月26日進行言詞辯論，今天下午宣判。

憲法法庭指出，刑法第140條分成2部分，其中前半段是「侮辱公務員罪」，後半段則是「侮辱職務罪」。

憲法法庭認為，侮辱公務員罪，應限於行為人對公務員的當場侮辱行為，是基於妨害公務的主觀目的，且足以影響公務員執行公務的情形，於此範圍內，與憲法第11條保障言論自由的意旨無違。

憲法法庭表示，人民對政府機關及其職務，包括法令政策制定及各項公務執行的異議、質疑、批評等意見及評價，本即具有監督施政、促進民主的重要功能。這些不涉事實真偽的意見及評價，例如人民抽象咒罵特定政府機關的職務行使，縱其使用語言刻薄粗俗或顯屬發洩情緒者，應認仍屬質疑或批評公權力的言論，受憲法言論自由保障。

憲法法庭認為，公然侮辱職務的言論，難以想像會對公務執行產生明顯、立即的妨害。侮辱職務罪是以刑罰制裁此等言論，與刑法最後手段性原則有違，而侵害憲法第11條保障言論自由的核心，應自本判決宣示之日起，失其效力。（編輯：張銘坤）1130524