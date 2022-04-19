帶風向辱大阪辦事處案 楊蕙如繳交罰金結案

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「卡神」楊蕙如（前）被控利用Ptt侮辱外交部駐大阪辦事處，高院改依侮辱公務員罪判刑5月。楊蕙如19日已到案繳交罰金結案。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北19日電）「卡神」楊蕙如被控利用網路Ptt論壇侮辱外交部駐大阪辦事處，高院依侮辱公務員罪判刑5月確定。台北地檢署原本傳喚楊女今天到案執行，但楊女昨天已到案繳交罰金結案。

民國107年9月颱風燕子侵襲日本，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，楊蕙如於107年9月6日提供申辦的網路，供友人蔡福明連線上網登入Ptt論壇，以idcc帳號發表主題「（爆卦）大阪空港疏散事件相關資訊」文章。

文章發表後，楊蕙如當天傍晚再透過LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。台北地檢署於108年12月2日依侮辱公署等罪起訴楊蕙如、蔡福明。

台北地方法院依侮辱公署罪判楊、蔡各6月徒刑，得易科罰金。台灣高等法院考量侮辱公署罪已廢除，改依侮辱公務員罪判刑2人各5月徒刑，得易科罰金，全案確定。（編輯：張銘坤）1110419