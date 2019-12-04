謝長廷：與楊蕙如是一般朋友 未指示任何網軍

（中央社台北4日電）駐日代表謝長廷今天在臉書表示，他與楊蕙如是一般朋友關係；「所謂idcc的事情，本人毫無關係，事前也不知情」；他沒有指示任何網軍之事，所謂金錢來往更不是事實。

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

檢方指出，楊蕙如提供申辦的網路，供蔡男連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆掛）大阪空港疏散事件相關資訊」的文章。

台北市議員李明賢與張斯綱、徐弘庭、王欣儀4位議員，今早飛東京駐日代表處陳情，要求謝長廷說明清楚與此案的關係，謝長廷未出面接見，他於傍晚在臉書就此事發表聲明，並說明與楊蕙如的關係。

以下為謝長廷臉書貼文。

有關台北市議員張斯綱等一行12/4下午兩點至駐日代表處抗議之說明：

1.昨夜，僑界傳出一張某黨支部之A級動員令（如圖），聲稱市議員要來抗議，號召大家動員參加，因為駐日代表處是代表台灣，在承辦服務國人跟日本人業務的地點，也有很多僱員是日本人，他們對國內的政治並不了解。所以為了安全考量，我們今天決定管制門禁，要按門鈴才能進入，其實很多外國大使館也是如此，我們平常是比較開放，但當地治安單位也有關心，我們為了國家尊嚴，有國人來抗議，不方便請求制服警察前來維持秩序，所以在場只有便衣警察關心安全狀況。其次，今天下午三點本來有預定舉行例行記者招待會，為怕秩序混亂而予以取消，但同意將記者的疑問以書面說明。（如第3點所述）

2.今天下午兩點，四位台北市市議員以及僑民前來駐日代表處門口，雖然沒有事先約定，但是因為人數不多，經我們的警衛問明來意後，有讓四位議員進入，同時也端茶侍奉，議員們稱我是前輩，只是要來表達意見，我們由行政組收下陳情書，過程平和。但議員們出門後在外以直播方式，一再挑釁要我下台，因為內容偏頗，引起一位來洽公的台僑嗆聲出言爭執，台僑指責說，中國對台灣發射飛彈威脅，並以假新聞攻擊台灣，應該去向中國大使館抗議等語。議員一行原本離去，但過20分鐘後又返回代表處，引起代表處守衛（工讀生）一陣騷動後，才平安落幕。因為附近是安養中心、托兒所以及住宅，我們事後攜帶茶葉到安養中心，對因為下午抗議的噪音及不便表示歉意。

3.我擔任過台北市議員，知道外交事務並不是市議員們的監督對象，代表處也不是其轄區，議員們跨海來抗議，第一，違背觀光簽證的目的；第二，超過三人的抗議活動也沒有申請集會遊行，而且沒有事先約就跑來陳情，此風不可長，而且送我一頂2020中華民國的帽子是其選舉圖騰，選舉色彩濃厚。看照片他們進入代表處時大家臉帶微笑，說是為蘇前處長討公道，但全無哀戚之情，其行為完全是賺取選舉紅利。所以本人不必出去接待為其造勢，本人一直在辦公室五樓辦公、接待客人及批公文，並未如他們所說的躲避在官邸。

至於所謂idcc的事情，本人毫無關係，事前也不知情。本人和楊蕙如，是因為她常常幫台灣選手在海外加油，動員觀看體育比賽而相識。11年前楊蕙如曾經在總統選舉時替本人助選，後來本人成立基金會她也協助發起，並擔任董事，這些都是事實，因為助選的關係，楊因而認識本人周遭的朋友，發展出自然朋友關係，但是八年前她就離開董事的職位，跟本人就是一般朋友關係。我擔任駐日代表日本三年多，一年見不到一兩次面，最近一次見面是在今年11月棒球12強賽事時。楊從事廣告公關事業，推銷對象商品、人物都有，也超越黨籍，本人當然沒有指示任何網軍之事，所謂金錢來往更不是事實。今媒體報導台北市議員爆料稱楊的資金來源是來自公家機關，楊自行承包業務之收入，真相已經清楚，他們回去問議員同仁就好。

至於說要我下台的理由不外乎就是楊蕙如被起訴云云，現在這件事情傳聞是蔡正元在指揮，蔡自己被起訴收押四個月，最後被判決無罪蔡還自己大肆慶祝，現在為何別人被起訴就斷定其有罪？如真是蔡正元所主導，顯然是雙重標準。

至於關西事件一事已經有定案，美、日歐等都將此事件列為中國訊息戰、假消息的範例，當時為假新聞推波助瀾的就是一些親中民代、名嘴等，現在全部推給idcc，把一篇當時大家都沒看到的網路文章無限放大，只是為了選舉利益，並洗清當時的責任而已。至於他們質問說楊蕙如的IP曾經出現在駐日代表處，這純屬謠言，是因為不了解我們代表處電信設備的謠言。

所以本人今天有寫一句話給媒體：「候選人抬棺攻擊，市議員跨海抗議，是為伸張正義？是為市民權益？還是為了選舉紅利？」請大家明辨。（編輯：林憬屏）1081204