藍委控網軍IP來自立院 黃國書：烏龍指控

（中央社記者陳俊華、劉冠廷台北4日電）網路論壇PTT有網友質疑網軍帳號IP來自民進黨立委黃國書辦公室。黃國書說，該IP是立法院中興大樓2、3樓共同使用，且他與楊蕙如沒有任何往來，是烏龍指控。立法院資訊處表示，根據現行通訊技術，IP也可遭偽冒。

「卡神」楊蕙如及友人被控去年在網上侮辱外交部大阪辦事處遭起訴。國民黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團副書記長林奕華指出，「idcc」網路帳號使用的IP，部分時間是來自立法院，立法院長蘇嘉全應該要公開清查IP是來自哪個辦公室、究竟是哪個立委協助楊蕙如。

與會的國民黨立委許毓仁說，檢方應徹底追查其散布網絡、金流、幕後主使者等，假若檢方在這次偵查、起訴楊蕙如同時，不能夠一次查明網軍的來龍去脈，揪出幕後主使者，誰能保證2020大選，是場公平的選舉。

立法院透過新聞稿指出，有關媒體報導網軍IP一事，立法院資訊處表示，210.69.138.169之IP為立法院中興大樓2、3樓對外IP之代表號。此外，根據現行通訊技術，IP也可以遭偽冒，或論壇平台遭受入侵，竄改紀錄。

黃國書向中央社記者表示，本來以為是他辦公室專屬IP，後來查了才發現是中興大樓2、3樓共同使用的，「根本是被無端指涉」。

黃國書說，他完全不認識楊蕙如，且辦公室跟楊蕙如也沒有任何往來，楊蕙如也從沒到過他的國會辦公室，現在立法院也已經說明清楚，證明這是烏龍指控。

黃國書國會辦公室也透過聲明稿澄清，「idcc」帳號與「Tfedrex」帳號與國會辦公室毫無關係，經聲明公告後，後續若有網友繼續影射或對黃國書辦公室不實指控，將提起司法究責。（編輯：張均懋）1081204