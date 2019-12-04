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楊蕙如被告 柯文哲挺謝長廷但質疑民進黨說法

最新更新：2019/12/04 11:44

（中央社記者梁珮綺台北4日電）「卡神」楊蕙如因涉及網軍攻擊政府駐大阪辦事處一事被起訴，有人聲稱此事與駐日代表謝長廷有關，台北市長柯文哲今天為謝長廷辯護，同時質疑民進黨與楊蕙如個人行為無關的說法。

楊蕙如及蔡姓友人在去年9月關西機場事件期間，涉嫌利用網路PTT論壇發文侮辱大阪辦事處，當時擔任處長的蘇啓誠在龐大壓力下輕生，楊、蔡2人近日被台北地檢署依侮辱公署罪起訴。

楊蕙如被視為綠軍成員，並有評論指她發文是為了替謝長廷卸責。民進黨發言人李晏榕對此表示，楊蕙如屬於個人行為，與民進黨無關，盼外界勿見獵心喜，進行政治操作。謝長廷則在臉書回應該案，指楊蕙如的事不該都由他負責。

柯文哲上午與幾名立委被提名人合拍宣傳片時，就媒體的問題回應說，「謝長廷講的是對的」。他認為謝長廷這幾年在日本，與台灣往來不多。

但柯文哲質疑民進黨「與楊蕙如無關」的說法。他沒有直接指控民進黨跟攻擊大阪辦事處的網軍或楊蕙如有關，但發言中又暗示民進黨跟2018年指控他在台大醫院任職時曾間接協助中國當局強摘法輪功學員器官的美國作家葛特曼（Ethan Gutmann）有關。

柯文哲說，2018年的葛特曼事件後，曾要民進黨「交出戰犯」，當時民進黨說與他們無關；他提到邀葛特曼來台的吳祥輝，民進黨也說跟他們無關；現在問到卡神，也是跟他們無關。「反正遇到這種事，大家都會切割」。

至於國民黨市議員徐巧芯稱楊蕙如財源是透過承辦體育活動，要求政府、國營單位各方補助，其中包括台北市、高雄市等地方政府，柯文哲說，高雄市的情形他不清楚，但確實網軍就會利用政府資源。（編輯：黃世雅）1081204

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