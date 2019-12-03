謝長廷臉書首度回應楊蕙如案 張善政留言交鋒

駐日代表謝長廷（右）3日在臉書轉貼國民黨副總統參選人張善政（左）談楊蕙如遭起訴的報導，張善政也在貼文留言回應。（中央社檔案照片）

（中央社台北3日電）駐日代表謝長廷今天在臉書轉貼國民黨副總統參選人張善政一篇報導，首度回應楊蕙如案表示：「楊蕙如的事情我都要負責？」張善政則在底下回應，報導斷章取義，「不知為何您還引用」。

謝長廷臉書貼文表示：「楊蕙如的事情我都要負責？張善政說她也是曾去韓營，按謝黑的邏輯也算是我指示？」

去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署昨天依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

謝長廷今天在臉書轉貼張善政談楊蕙如遭起訴的報導，報導中引述張善政表示，聽說過楊蕙如接觸過韓陣營，韓陣營回絕了，價碼是無法接受的。

謝長廷貼文後，張善政也在貼文下留言說：「謝前院長，您好，這篇報導斷章取義，不知為何您還是引用！」

他表示，報導中提到是他爆料楊蕙如去找韓陣營，這是離譜至極，並再強調曾聽說楊蕙如接觸過韓營，「但楊蕙如開價新台幣500萬元，說要幫韓營操作，不過當時的韓營回絕楊蕙如，對價碼無法接受」。（編輯：林憬屏）1081203