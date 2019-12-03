卡神案遭訴 蔡總統：立場清楚防止錯假訊息

總統蔡英文（右）3日出席交通部舉辦的全國交通科技產業會議時接受媒體聯訪表示，「卡神」楊蕙如案已進入司法調查，不就個案評論，但自己的立場很清楚，不願意看到、也會採取必要行動來防止製造錯假訊息。中央社記者郭日曉攝 108年12月3日

（中央社記者余曉涵台北3日電）「卡神」楊蕙如涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處遭起訴案。總統蔡英文說，自己立場很清楚，不願看到也會採取必要行動來防止製造錯假訊息。

蔡總統今天出席交通部舉辦的全國交通科技產業會議時接受媒體聯訪表示，楊蕙如案已進入司法調查，不就個案評論。但自己的立場很清楚，不願意看到也會採取必要行動來防止製造錯假訊息。

蔡總統說，防治錯假訊息混淆是非，造成社會對立，不只政府要做，人民也要有足夠的警覺，更不想為了選舉的利益做這樣的操作。

至於是否擔心此事影響選情，蔡總統說，會按照自己步驟，步步為營，努力爭取更多的支持。而中國介入台灣選舉不是新聞，呼籲選民要多有警覺，共同防治錯假訊息，跟不當介入選舉的情況。

另外，根據蘋果日報所做的總統大選最新民調，國民黨總統參選人韓國瑜支持度19%，大輸總統蔡英文51%。蔡總統表示，這個民調不是今天才做，有些民調單位每隔一段時間就會做一次，民調都呈現穩定態勢。民調好的時候應該要多加油，繼續努力做得更好；民調不好時要自我檢討，哪些地方是要強化的。

至於民調背後的種種，她表示，在這麼多公司跟單位的民調下，大家都可以自己觀察，有自己的看法，不需要去質疑不必要的事情，難道韓國瑜要質疑每家的民調結果嗎？媒體問到是否認為這次民調背後有韓粉操作，蔡總統則回應，這要留給專家判讀。（編輯：孫承武）1081203