楊蕙如被起訴 柯文哲稱知道誰出錢讓她這樣做

（中央社記者梁珮綺台北3日電）台北地檢署依侮辱公署罪起訴涉嫌利用網路論壇侮辱外交部大阪辦事處的「卡神」楊蕙如等人，台北市長柯文哲今天說，應追查誰出錢讓楊蕙如做這件事，又說「其實不用追，我也知道」。

不過，被問及「是誰」時，柯文哲不願正面回應；有媒體追問是否認為是民進黨網軍時，柯文哲僅說，每一黨都有網軍，而台灣民眾黨沒錢買網軍，才能批評他人，並稱記者在媒體圈混，「誰有錢買網軍，妳不曉得？」稱網路許多粉絲頁都有價碼。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪，並做上述表示。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於去年9月13日在寓所輕生，台北地檢署2日依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

柯文哲隨即臉書貼文指出，台灣網路被滲透，甚至企圖影響台灣的選舉，這並不意外，自詡為「進步」的台灣政黨，底下的人也與中國大陸使用相同的手法，花錢培養網軍，操控網路輿論，甚至可能因此逼死一名外交官，還被檢察官認證。

他說，網軍的行為，過去都只是傳聞，如今被檢調單位證實，任何人都應該譴責這樣的操作方式，而各大政黨則應還給所有人一個乾淨的網路討論空間。

柯文哲今天被問及此事時表示，不相信楊蕙如會自己出錢做這件事，應往上追查，「誰出錢讓她做這事情，這才要去追的啊」。

他說，民眾黨沒有錢所以才敢講別人，如果某一天有錢，也會自制，這也是他不想募很多款的原因。

對於國民黨總統參選人韓國瑜發文要求揪出網軍，並稱「網軍發大財」，柯文哲則說，「網軍哪有發大財，發小財而已，就是工人」，他認為，賺錢大家都喜歡，但要符合道德水準。

柯文哲認為，每人心理素質要堅強，被辱罵就自殺，實在太傻。隨後話鋒一轉，指若有一天在台灣買票仍有效，也無法怪選不出好總統，因為國民水準僅止於此，「台灣需要文化的改造運動」。

而柯文哲曾說過楊蕙如是政治蟑螂，對此，他說，2014年選舉時曾與楊蕙如共事，後來理念不合而分道揚鑣，畢竟道不同不相為謀。

對於網路惡意批評言語，柯文哲認為，要用法律方式處理也不太容易，因量很多，應視為國家進步過程中的陣痛期，克服就好，至於民眾黨第七選區（信義、南松山）立委參選人蔡宜芳要提告網友，似乎不認為屬於陣痛期，柯文哲則說「因為她太痛了」。（編輯：張銘坤）1081203