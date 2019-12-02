網路帶風向侮辱大阪辦事處 楊蕙如遭訴

2018年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如（圖）及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處，遭台北地檢署依侮辱公署罪起訴。（圖取自facebook.com/slowyang）

（中央社記者林長順台北2日電）去年日本關西機場事件後，「卡神」楊蕙如及蔡姓友人涉嫌利用網路PTT論壇，侮辱外交部大阪辦事處。台北地檢署今天依侮辱公署罪起訴楊蕙如及蔡姓友人。

去年9月燕子颱風重創日本關西機場，大阪辦事處因網路瘋傳未提供台灣人妥善協助而飽受抨擊，前駐大阪辦事處處長蘇啓誠於去年9月13日在寓所輕生。

檢方查出，楊蕙如透過LINE群組「高雄組」，指示包括蔡姓友人、LINE暱稱Jes、ChanHao LU、「隆」等人，在PTT等社群媒體上，發文支持、批評特定文章，或增加留言以提高文章能見度。

蔡男等人再透過LINE「反統義勇軍」、「福-特別小組」等群組，指示群組內的人依楊蕙如指示為特定文章支持、批評或提高能見度，截圖給蔡男等人，由楊蕙如發給每人每月新台幣一萬元薪水。

檢方指出，楊蕙如與蔡男等人於去年9月6日聚會，討論關西機場事件及要發表的文章內容，當天傍晚由楊蕙如提供申辦的網路，供蔡男連線上網登入PTT論壇，以idcc帳號發表主題「（爆掛）大阪空港疏散事件相關資訊」的文章。

PO文內容包括「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…」、「爛就是爛、爛到不行、爛到該死的地步…」、「大阪處這些人就是十幾幾十年下來，跟當初那些國民黨派去不會說日文的駐日代表一樣，是一群垃圾的老油條，講難聽一點叫做黨國餘孽...」。

檢方表示，文章發表後，楊蕙如再以社群媒體影響、帶領輿論風向的方式，當天傍晚透過「高雄組」LINE群組，指示群組成員將文章推波助瀾，從網路迅速擴散，公然侮辱外交部駐大阪辦事處及辦事處的公務員。（編輯：張銘坤）1081202